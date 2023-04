Kopenhagen - Dänemark will ab Mitte Mai die Kontrollen an den deutsch-dänischen Grenzübergängen lockern. Statt auf Einreisekontrollen will die Polizei sich künftig mehr auf die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität konzentrieren, wie das dänische Justizministerium am Freitag mitteilte. Pendler oder Urlauber aus Deutschland sollen dagegen seltener überprüft werden.

Die Änderungen treten am 12. Mai in Kraft und sollen vorläufig bis zum 11. November gelten. Die Grenzkontrollen zu Dänemarks anderem Nachbarland Schweden sollen in dieser Zeit komplett wegfallen.

Grenzkontrollen wegen erhöhter Bedrohungslage

„Dass die Regierung die Grenzkontrollen zu Deutschland vorübergehend aufrechterhält, liegt daran, dass wir es nötig finden, um den Bedrohungen zu begegnen, denen Dänemark gegenübersteht“, sagte Justizminister Peter Hummelgaard laut Mitteilung.

„Unter anderem hat der Krieg in der Ukraine dazu geführt, dass die aktuelle Sicherheitssituation unsicher ist. Die Terrorbedrohung in Dänemark ist immer noch ernst. Dazu kommen eine Bedrohung durch die Geheimdienste anderer Staaten und der aktuelle Migrationsdruck in Europa.“

Erst Ende März hatte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) für Erleichterungen für Autofahrer im deutsch-dänischen Grenzgebiet geworben.