Oskar Matzerath und Günter Grass: Besucher nehmen sie am Denkmal in Danzig-Langfuhr gerne in den Arm.

Danzig/MZ - Hier also begann „Die Blechtrommel“. Irgendwo in der Nähe von Terminal I, Busbahnhof und Parkhaus. In dieser Gegend, die einst Bissau hieß, hockt Oskar Matzeraths Großmutter in der ersten, 1899 spielenden Szene des Romans am Rande eines Kartoffelackers. Wer heute auf Danzigs Flughafenpiste aufsetzt, landet also quasi direkt im berühmtesten Werk von Günter Grass. Allerdings ohne Blick auf Kartoffelfeuer, flüchtende Brandstifter und andere Blechtrommel-Perspektiven.