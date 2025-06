Der berühmte Maler ließ sich von den Landschaften, dem Licht und der Farbe seiner Heimatstadt Aix-en-Provence und ihrer Umgebung vielfach für seine Bilder inspirieren. In diesem Jahr wird der „Vater der modernen Kunst“ dort besonders groß gefeiert.

Auf Paul Cézannes Spuren in der Provence

Aix-en-Provence/MZ - Da ist es wieder: Ein goldfarbenes, in den Trottoir eingelassenes „C“, daneben der Name des weltberühmten Künstlers, an den es erinnert – Cézanne. Immer wieder sind im südfranzösischen Aix-en-Provence diese Markierungen im Boden zu sehen. Sie führen zu Orten, die für Paul Cézanne – den umjubelten Sohn der Stadt, dessen Werke für Millionensummen verkauft werden – Zeit seines Lebens (1839–1906) eine besondere Rolle gespielt haben.