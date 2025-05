Sechs Disney-Ressorts gibt es weltweit. Nun soll ein siebtes hinzukommen: in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Abu Dhabi soll das erste Disneyland im Nahen Osten entstehen.

Abu Dhabi - In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll das erste Disneyland im Nahen Osten gebaut werden. Das teilte die Walt Disney Company mit. Der Disney-Themenpark soll direkt am Meer angesiedelt werden und mit der Architektur Abu Dhabis verbunden werden.

„Dieses Resort wird authentisch Disney und eindeutig emiratisch sein“, sagte Konzernchef Bob Iger. Ein Fertigstellungstermin wurde noch nicht genannt.

Das neue Disneyland soll auf Yas Island gebaut werden. Auf der Insel stehen schon mehrere Themenparks - unter anderem die Ferrari World, die Warner Bros. World und der Aquapark Yas Waterworld.

Bislang ein halbes Dutzend Disneyland-Resorts weltweit

Weltweit gibt es bisher sechs Disneyland-Resorts. Das größte davon befindet sich in Florida in den USA. Das einzige Disneyland Europas befindet sich in der französischen Hauptstadt Paris.

Das neue Resort in Abu Dhabi werde von Miral, einem emiratischen Entwickler von Freizeitdestinationen, entwickelt und betrieben, heißt es in der Mitteilung. Disney sei für das kreative Design und den operativen Rahmen verantwortlich.