Aus zwei Wochen Mallorca werden vier Wochen Bretagne: Aufgrund der Hitzewellen im Süden zieht es immer mehr Reisende zum Übersommern an Ziele mit angenehmen Temperaturen.

Wie eine Analyse der Ferienhausplattform und App FeWo-direkt ergeben hat, ist das Interesse an vierwöchigen Ferienhausaufenthalten in den Sommerferien im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen. Insbesondere für Reiseziele in gemäßigten Klimazonen verzeichnet FeWo-direkt deutlich mehr Suchanfragen für Langzeitaufenthalte als noch im Vorjahr. Nach vier Wochen Sommerurlaub in Schweden wurde auf FeWo-direkt etwa 30 Prozent häufiger gesucht als im vergangenen Jahr, entsprechende Optionen in Dänemark sammelten im Jahresvergleich sogar 35 Prozent mehr Klicks.

„Der Reisetrend Coolcation entwickelt sich weiter“, sagt Susanne Dopp, Sprecherin von FeWo-direkt. „Hitzewellen werden häufiger und immer mehr Menschen denken darüber nach, einen Teil des Sommers in Regionen mit angenehmerem Klima zu verbringen. Analog zum Überwintern ist das Phänomen des Übersommerns entstanden.“

Nicht nur Nordeuropa profitiert von den Klimareisenden. Auch die Ostsee- und Atlantikküste mausern sich diesen Sommer zu beliebten Zielen bei Langzeitferiengästen. Die Suchanfragen für Ferienhausaufenthalte von 28 Nächten an der Ostsee liegen laut FeWo-direkt 105 Prozent über denen von vergangenem Sommer. Für vier Wochen Ferienhausurlaub im französischen Département Finistère ganz im Westen der Bretagne hat FeWo-direkt sogar 160 Prozent mehr Suchanfragen registriert.

„Die Lebenshaltungskosten sind in Ländern wie Deutschland und Frankreich niedriger als in Skandinavien“, sagt Susanne Dopp. „Das hat in wirtschaftlich schwachen Zeiten ebenfalls Einfluss auf die Wahl des Reiseziels und mag mit ein Grund dafür sein, dass das Interesse an der Ostsee und der Bretagne noch stärker gestiegen ist als an Dänemark und Schweden.“

Die Angaben in diesem Text basieren auf den Suchanfragen für Aufenthalte von 28 Nächten im Juli und August 2025, die zwischen dem 01.01.2025 und 30.04.2025 auf FeWo-direkt eingegangen sind. Die Suchanfragen wurden mit den entsprechenden Vorjahresdaten verglichen.