Polizei: Betrugsversuche am Telefon nehmen zu

Halle (Saale) - Ob „Enkeltrick“ oder andere Maschen: In letzter Zeit ist es in Sachsen-Anhalt zu vielen Betrugsversuchen am Telefon gekommen. Oft gaben sich die Anrufer dabei als Bankmitarbeiter aus.

Das Schema ist dabei oft gleich. An der anderen Seite der Leitung stellt sich jemand als Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter eines Sicherheitsteams vor und teilt mit, dass man Unregelmäßigkeiten auf dem Konto festgestellt habe. Um diese zu beheben, werden die Angerufenen zur Herausgabe einer oder mehrerer TANs aufgefordert, die sie in Abhängigkeit von dem genutzten TAN-Verfahren per SMS oder pushTAN-App zugeschickt bekommen. Mit der herausgegebenen TAN werden die Geschädigten in der weiteren Folge um eine größere Summe Geld von ihrem Konto erleichtert.

Die Anrufe erfolgen zumeist unter Nutzung der real existierenden Telefonnummer der betreffenden Bankfiliale, so dass der Anruf auch glaubhaft erscheint. Die Telefonnummer wird jedoch durch den Anrufer vorgetäuscht.

Da die Betroffenen während des Telefonats auch mit tatsächlichen Umsatzdetails konfrontiert werden, ist nicht auszuschließen, dass deren Kontodaten im Vorfeld per E-Mail oder SMS durch das Herunterladen von in Links oder Dateianhängen enthaltener Schadsoftware ausgespäht worden sind. Hiervon betroffen sein können sämtliche für das Onlinebanking genutzte Geräte wie Smartphone, Laptop, Tablet sowie PC.

Zur Verhinderung eines finanziellen Schadens empiehlt die Polizei daher Folgendes: