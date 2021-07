Halle (Saale)/MZ - Wer Probleme mit dem Einschlafen hat, könnte es einmal mit der sogenannten „Militärmethode“ probieren. Von ihr berichten unter anderem Medien wie das US-Online-Portal „Medium“, sowie die amerikanische Kinderärztin Dr. Jess Andrade auf ihren Social-Media-Kanälen.

„Militärmethode“: In zwei Minuten einschlafen

Die Methode soll bewirken, dass man innerhalb von zwei Minuten einschläft. Der Name der Schlafmethode rührt vor allem von ihrem Ursprung her: Demnach soll die Methode entstanden sein, um Soldaten in Kriegsgebieten in jeder möglichen Situation einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen.

Die „Militärmethode“ soll innerhalb von zwei Minuten zu einem erholsamen Schlaf führen. Dazu sollte man sich zunächst einmal in eine bequeme Lage bringen und die Augen schließen. Wenn man dies getan hat, soll sich vor allem auf die Muskeln und Atmung konzentriert werden.

Wie funktioniert die „Militärmethode“?

1. Im ersten Schritt atmet man tief ein und konzentriert sich auf seine Gesichtsmuskulatur. Denn: Wer seine Gesichtsmuskulatur vollständig entspannt, signalisiert damit dem restlichen Körper, dasselbe zu tun. Kiefer- und Gesichtsmuskulatur, Stirn, Mund und Zunge sollen dabei bewusst entspannt werden.

2. Im zweiten Schritt entspannt man den Oberkörper: Schultern, Arme und Nackenpartie sollen dabei komplett gelockert werden. Die Schultern werden bewusst herabgesenkt, die Arme hängen gelassen. Der Nacken wird vollständig entspannt.

3. Auf eine tiefe und bewusste Atmung sollte während der gesamten Methode geachtet werden. Dabei soll die Brust entspannt werden.

4. Nach dem Oberkörper folgt die Entspannung des Unterkörpers. Hüfte und Beine sollen entlastet werden. Dabei soll man den unteren Körper einfach von der Schwerkraft nach unten ziehen lassen.

5. Der letzte Schritt ist die Befreiung des Geistes von jeglichen störenden Gedanken, die den Schlaf behindern könnten. Mindestens zehn Sekunden lang soll man dabei am besten an gar nichts denken. Das ist schwieriger getan als gesagt- Wer sich nicht von seinen Gedanken lösen kann, kann auch immer wieder die Worte „Nicht denken“ für einige Sekunden wiederholen.

„Militärmethode“ ähnelt Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen

Der Kölner Somnologe und Schlafmediziner Dr. Michael Feld erkennt die Methode als eine abgewandelte Form der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson. „Ihr Effekt basiert darauf, dass man den Kopf verlässt und sich aktiv auf den Körper konzentriert“, sagt er gegenüber dem Magazin Fitbook.

Für Menschen, die unter Schlafproblemen leiden oder denen es schwer fällt, schnell einzuschlafen, ist die Methode in jedem Fall einen Versuch wert.