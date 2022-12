Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten: Selbstgemachter Badezusatz sorgt für Entspannung

Weihnachten steht vor der Tür und langsam drängt die Frage: Was soll ich verschenken? Abhilfe schaffen diese pflegenden, winterlichen Badebomben. Perfekt für alle, die entspannt ins neue Jahr starten wollen.

Für den Schneeflocken-Badezusatz sind folgende Dinge zu besorgen:

Kakaobutter

Sheabutter

Parfümöl

Mandelöl

Oder: flüssiger Badezusatz (anstelle von Parfüm- und Mandelöl)

Schneeflockenform (am besten aus Silikon)

Kochtopf

Küchenwaage

Je nachdem, wie viele Schneeflocken entstehen, und wie groß sie sein sollen, ist eine unterschiedliche Menge der genannten Zutaten nötig. In dem Rezept, das ich bei „Kreativfieber“ gefunden habe, wurden 30 Gramm Kakao- und 70 Gramm Sheabutter verwendet, um vier Badebomben herzustellen. Die Zutaten sorgen später für geschmeidige Haut, können aber auch die Haare etwas einfetten. Wer die Mähne hinterher nicht waschen will, sollte sie also trocken halten. Ich habe mit den Mengen nur drei Badebomben hergestellt, die dafür etwas größer sind.

Als erstes müssen Kakao- und Sheabutter in einem Wasserbad geschmolzen werden, ähnlich wie Kuvertüre. Ich habe die beiden Zutaten einfach in einen kleinen Topf gegeben und auf einen größeren gestellt, in dem heißes Wasser gekocht hat. In Nullkommanichts verschmilzt alles zu einer goldenen Flüssigkeit. Schon an diesem Punkt riecht es in der Küche besser als nach so manch missglücktem Plätzchenbacken.

Sind die Zutaten komplett flüssig, kommen ein Esslöffel Mandelöl und drei Tropfen Parfümöl hinzu. Für einen stärkeren Geruch, können noch ein paar Tropfen mehr hineingeträufelt werden. Die Auswahl an Düften ist bekanntlich groß: Von weihnachtlichen Zimtaromen, über Pfirsich, bis zu beruhigendem Lavendel bietet der Markt für jeden etwas.

Wer Mandel- und Parfümöl nicht zur Hand hat, kann alternativ einen Esslöffel mit flüssigem Badezusatz verwenden. Der duftet nicht nur, sondern ist oft auch bunt und bringt so Farbe in die Wanne. Neben winterlichem Blau sind grüne, pinke, orangefarbene Schneeflöckchen möglich.

Egal, wofür man sich entscheidet: Die duftenden Zusätze sollten gut in die verflüssigten Zutaten eingerührt werden. Danach die Mischung gleichmäßig in der gewünschten Menge auf die Silikonförmchen verteilen und ab damit in den Kühlschrank. Tipp: Ein fester Untersatz wie Teller oder Brett sorgt dafür, dass sich die Formen einfach verstauen lassen und nichts verschüttet wird.

Anschließend sollten die Flocken mehrere Stunden auskühlen. Wenn sie richtig fest sind, lassen sie sich mit etwas Fingerspitzengefühl aus der Form lösen. Bis zum Verschenken kühl lagern oder direkt in die Wanne damit!

Sie haben auch eine Bastelidee? Dann schreiben Sie eine Mail an [email protected] und stellen Ihren Tipp vor!