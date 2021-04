Kosten niedrig, Qualität ganz oben

Eine Haarverpflanzung in der Türkei bietet die hohe Qualität wie in Deutschland bei deutlich geringeren Kosten. Während die Kosten für eine Haartransplantation in Deutschland für ein Graft (ein Transplantat, also eine Gruppe von Haarfollikeln) im Durchschnitt bei 3,89 Euro und bis zu 4,66 Euro liegen, liegt der Preis pro Graft in der Türkei bei gerade mal 1,89 Euro.

Warum eine Haartransplantation durchführen lassen?

Haarausfall kann verschiedene Gründe haben. Etwa zwei Drittel der Männer und sogar die Hälfte der Frauen leiden unter fortschreitendem Haarausfall. Viele greifen als Erstes zu Haarwuchsmitteln, wenn kaschierende Frisuren nicht mehr helfen.

Doch ein Haarwuchsmittel kann nur das Wachstum anregen, aber keine neuen Haarwurzeln entstehen lassen. Sind die Haarfollikel nicht mehr vorhanden, hilft nur eine Transplantation dauerhaft.

Viele Vorher-Nacher Bilder von Haartransplantationen beweisen, wie man mit schütterem Haar wieder zu vollem Haar kommen.

Lieber in Deutschland oder im Ausland durchführen lassen?

Deutschland ist für seine hohe Qualität bekannt. Aber auch für seine hohen Kosten. Die Krankenkasse bezahlt eine Haartransplantation nur in äußerst seltenen Fällen, sodass man gut und gerne bis zu 8.000 Euro oder mehr aus der eigenen Tasche bezahlen muss.

Wer bei der Reise nach Osteuropa unsicher ist, ob die Qualität und die medizinische Kompetenz auch gegeben ist, der sollte unbedingt die Türkei ins Auge fassen: Als EU-Beitrittskandidat erfüllt die Türkei schon seit Jahren die strengen EU-Richtlinien für medizinische Behandlungen bei einem Bruchteil der Kosten.

Viele moderne Kliniken in der Türkei scheuen nicht, sich zusätzlich vom TÜV zertifizieren zu lassen. Jahrelange Erfahrung und zertifizierte Geräte und Ärzte bieten den Patienten langfristige Erfolge und ein sicheres Gefühl. Renommierte türkische Kliniken arbeiten für die Nachbehandlung und langfristige Nachkontrolle Ärzten in Deutschland zusammen und bieten bis zu 10 Jahre Garantie.

Welche Transplantationstechniken kommen zum Einsatz?

In den türkischen Kliniken wird hauptsächlich die modernste Methode der Follicular Unit Extraction verwendet. Das steht für Follicle Unit Extraction. Dabei werden die Grafts, also die Haare samt Wurzel und umgebendem Nährgewebe einzeln entnommen, medizinisch aufbereitet und anschließend in die neue Stelle der Kopfhaut verpflanzt.

Die FUE-Methode zeichnet sich durch ihre besonders hohe Anwachsrate von durchschnittlich 95% aus, Von 100 verpflanzten Haaren sind also 95 nach einem Jahr noch immer da, wo sie sein sollen.

Zunächst werden dabei die Haare in der Spenderregion kurzrasiert, dann die Grafts einzeln entnommen und aufbereitet. In der Empfängerregion werden mit einer Hohlnadel Implantationskanäle geschaffen, in die die Follikelgruppen sofort eingepflanzt werden. Der gesamte Vorgang findet unter örtlicher Betäubung statt und erlaubt es dem Patienten, mit dem Personal zu sprechen, zu lesen oder auch fernzusehen.

In der Cosmedica Klinik in Istanbul werden die Haare auch mit der DHI Saphir Methode verpflanzt. Dies ist eine Weiterentwicklung der FUE Technik. Er benutzt anstelle eines normalen Skalpells ein besonders kleines und dünnes, mit dem er die Kanäle öffnet.

Dann entnimmt er mit einem selbstentwickelten Stift die Grafts und setzt sie sofort wieder an der richtigen Stelle ein. So wird die Anwachsrate noch weiter erhöht, da die Haare nicht noch erst in der Nährlösung auf das wieder einsetzten warten müssen.

Haartransplantation Türkei Kosten - Woraus setzen sie sich zusammen?

Eine vollständige Transplantationsreise ist nicht nur die Haartransplantation an sich, sondern setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

Behandlungskosten mit der FUE Methode: ca. 1,89 Euro pro Graft (es werden meistens zwischen 500 und 4000 Grafts verpflanzt) Fixkosten Dolmetscher bei Bedarf Bluttests Pflegeprodukte und Medikamente Untersuchungen vorher und nachher Dokumentation vorher und nachher Garantie Flugreise Hin und Zurück: ab 150 Euro pro Richtung, Hotel- und Kliniktransfer Hotelübernachtungen: ab 80 Euro pro Nacht, mindestens 3 Tage, besser 5 Verpflegungskosten: ab 30 Euro pro Tag

Viele Ärzte in der Türkei bieten heutzutage Paketpreise an. Doch auch diese decken nicht immer alle Kosten ab, sodass man vorab wissen sollte, welche Kosten denn wirklich zusammenkommen. Eine beruhigende Tatsache vorab: Auch mit allen Reisekosten bleibt die Behandlung in der Türkei weitaus günstiger als in Deutschland.

Wenn die Klinik zusätzlich anbietet, die erste Haarwäsche nach ein bis zwei Tagen vor Ort vorzunehmen, sollte man das Angebot nutzen und hierfür den Aufenthalt mit einplanen. Viele Patienten nutzen gleich die Gelegenheit zu einem Kurzurlaub in Istanbul. Auch hier sollte man die zusätzlichen Tage in den Kosten für Übernachtung und Verpflegung gleich mit einplanen.

Video

Warum ist es in der Türkei günstiger?

Der günstige Preis in der Türkei sind insbesondere deshalb bei gleichbleibender Qualität möglich, weil die Lebenshaltungskosten viel geringer sind. Darunter fallen auch die Mieten und Stromkosten, Transferkosten und weiteres, sodass die Gewinnschwelle bereits weit unter der liegt, die in Deutschland anzusetzen ist. Auch die Fixkosten sind viel niedriger.

Insgesamt kann man damit rechnen, dass inklusive Flug und Übernachtung eine Haartransplantation in der Türkei nur etwa halb so viel kostet wie in Deutschland. Und dennoch sind viele Geräte in den Kliniken "Made in Germany", denn der Gesundheitstourismus ist in Istanbul und anderen Städten der Türkei inzwischen ein wichtiger Faktor geworden.

Dr. Acar aus der Cosmedica Klinik hat z. B. auch in Deutschland studiert und spricht daher fließend Deutsch.

Nicht nur Prominente und Reiche können sich eine Haartransplantation leisten

Bei vielen Promis sieht man wie aus Lichten Haar wieder volles wird. So stehen z. B. der Neflixstar Ricky Whittle, der Fußballprofis Andreas Bremer und Milinko Pantić sich einer Haartransplantation in Istanbul unterzogen zu haben,

Auch Elon Musk und John Travolta haben wieder volles Haar aufgrund einer Haartransplantation und Kim Gloss ließ ihre Fans sogar live dabei sein.

Das Gute ist, dass sich durch den Medizintourismus sich auch ein Otto-normal-Verbraucher wieder volles Haar leisten kann. Waren vor der Haartransplantation noch kahle Stelle zu sehen, ist dort nachher dichtes Haar.