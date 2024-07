Ob Wellensittich, Kanarienvogel oder Zebrafink: Wer zu Hause einen Vogel hält, hat sein Tier sicher schon bei der Federpflege beobachtet. So schaffen Sie gute Rahmenbedingungen dafür.

Düsseldorf - Ziervögel brauchen mehr als nur einen Käfig und Futter. Grundsätzlich sollte genug Platz im Käfig und ein regelmäßiger Freiflug möglich sein. Auch eine Wasserstelle und Sand gehören zum Wohlbefinden dazu, darauf weist der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) hin. Zieht ihr Vogel ein Sandbad vor, kann das dauerhaft im oder am Käfig stehen. Ein Wasserbad sollte dagegen alle paar Tage bereitstehen, gefüllt mit sauberem, lauwarmem Wasser.

Geht es den Vögeln gut, achten sie sorgsam auf ihre Federn. Das funktioniert so: Die sogenannte Bürzeldrüse produziert ein Sekret, das die Federn schützt und geschmeidig hält. Dieses Sekret verteilen die Vögel beim „Kämmen“ mit ihrem Schnabel durch das Gefieder.

In der Zeit der Mauser ersetzen Vögel alte Federn durch neue. Das können Sie auch mit der Ernährung unterstützen. Laut dem IVH sind dann vor allem schwefelhaltige Aminosäuren wichtig. Diese kommen in Weizen oder Fenchel vor. Außerdem brauchen sie Kieselsäure, die etwa in Salatgurke oder Vogelmiere enthalten ist.