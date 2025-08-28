Konsequenz, Krisenmanagement und Empathie: Warum Eltern oft mehr Führungstalent haben, als sie selbst glauben – und wie sich Familienalltag im Job bezahlt macht, verrät eine Coachin.

Welche Führungsqualitäten Eltern mit in den Job bringen

Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich.

München - Als Elternteil vor beruflicher Verantwortung zurückschrecken, weil das Familienleben fordernd ist? Das muss gar nicht sein. Coachin Evelyn Wurster zufolge bringt Elternschaft viele Kompetenzen, die im Berufsleben gefragt sind - und die gerade Eltern zu guten Kandidatinnen und Kandidaten auf Führungspositionen machen.

Welche Parallelen die Coachin zwischen Elternschaft und Führung sieht: