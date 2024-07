Düsseldorf - Während die einen am Strand die Sonne genießen, nutzen andere die Sommerzeit, um sich auf neue Jobs zu bewerben. Im Sommer gibt es keine Flaute bei Stellenausschreibungen. Viele Unternehmen suchen weiterhin nach neuen Mitarbeitern.

Daher heißt es: Nach Chancen Ausschau halten. Was dann bei der Bewerbung hilft, verrät Recruitment-Fachmann Tim Verhoeven in vier Tipps.

Tipp 1: Flexibilität zeigen und Engagement beweisen

Wer den Sommer für die Karriereplanung nutzt, zeigt Engagement gegenüber potenziellen Arbeitgebern. Bewerber, die sich aus dem Urlaub heraus bewerben, so erklärt der Karriereexperte beim Stellenportal Indeed, sollten dies erwähnen und auf ihre Flexibilität hinweisen. Das geht etwa durch Erreichbarkeit per Telefon oder E-Mail und die Möglichkeit eines Video-Interviews. Falls man sich in einer anderen Zeitzone aufhält, sollte man das in der Bewerbung ebenfalls angeben, um Koordinationsprobleme zu vermeiden.

Tipp 2: Nicht durch Sommerverzögerungen entmutigen lassen

Im Sommer kann sich der Bewerbungsprozess verlangsamen, da viele Entscheidungsträger im Urlaub sind. „Das sollte Jobsuchende nicht verunsichern. Viel mehr heißt

es: dranbleiben!“, so Verhoeven. Das heißt: Mails checken und Telefon anlassen. Bei längeren Wartezeiten, insbesondere nach zwei Wochen, ist eine freundliche Nachfrage angebracht, da dies ernsthaftes Interesse zeigt und den Prozess möglicherweise beschleunigen kann.

Tipp 3: Resilienz stärken und Umgang mit Absagen lernen

Bewerbungsprozesse können herausfordernd sein und erfordern Ausdauer, vor allem bei mehreren Absagen. Resilienz kann jedoch trainiert werden: Jeder Teilerfolg zählt, und lange Wartezeiten sind nicht unbedingt negativ. Selbst Absagen, so sagt Tim Verhoeven, bieten Chancen zur Verbesserung – vor allem, wenn man sich Feedback einholt und das für zukünftige Bewerbungen nutzt.

Tipp 4: Bewerbungen positiv betrachten

Statt Bewerbungen als lästige Pflicht zu sehen, könne man sie auch als Chance betrachten, neue Perspektiven zu entdecken. Mit einem positiven Blick auf den Bewerbungsprozess lässt sich auch der Urlaub entspannter genießen, wissend, dass man sein Bestes gegeben hat.