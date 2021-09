CBD Öl enthält Cannabinoide der Hanfpflanze. Wie bei anderen, pflanzlichen Ölen werden bestimmte Stoffe aus der Pflanze extrahiert, die dann in der Kosmetik oder als Lebensmittel verwendet werden.

Die rechtliche Situation in Deutschland

Den unterschiedlichen Produkten wie beispielsweise CBD Öl eilt der gute Ruf voraus, Schlafstörungen, Ängste oder Entzündungen zu lindern. Bevor wir uns aber detaillierter mit den Inhaltsstoffen und deren Einsatzgebieten auseinandersetzen, wollen wir einmal die rechtliche Situation beim Kauf beleuchten.

CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol, das aus Hanfpflanzen gewonnen wird. Den Prozess der Gewinnung können Sie sich so vorstellen, wie es auch bei Olivenöl, Sesamöl oder Sonnenblumenöl geschieht. Rechtlich scheint sich CBD Öl in einer Grauzone zu bewegen: Als Lebensmittelzutat ohne Suchtstoffe soll gerade durch Anträge bei der EU dafür gesorgt werden, die Unbedenklichkeit zu attestieren. Im Novel Food-Katalog der Europäischen Union war CBD vor dem Jahr 1997 nicht in beachtenswertem Maße vertreten und ist daher bislang nicht überprüft worden.

In Deutschland kümmert sich das BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) darum, ob das Hanf-Extrakt inklusive Cannabinoide als neuartige Lebensmittelzutat eine Zulassung bekommt. Da dies noch nicht erfolgt ist, wird der Kauf und Verkauf aus Sicht der Behörden bislang als illegal betrachtet. Eine Ausnahme besteht, wenn CBD-haltige Erzeugnisse vor dem Handel via Antrag eine Zulassung als Arzneimittel oder aber als neuartiges Lebensmittel erhält. Den aktuellen Stand zur Sicht der Dinge können Sie in dieser Stellungnahme des BVL einsehen.

Wo Werbung und Wirklichkeit auseinanderdriften

Sollten Sie sich trotz der rechtlichen Grauzone für dieses spezielle Öl interessieren, wollen wir einmal die Wirkungsweise betrachten. Vorweg sollten Sie wissen: Für keine der angepriesenen Wirkweisen gibt es stichhaltige, wissenschaftliche Belege. Man sagt dem Cannabidiol beim Menschen eine angstlösende, schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung nach. Daher werden im Rahmen einer rechtlichen Grauzone sowohl Kosmetiköle zur Massage und Anwendung auf der Haut als auch Aromaöle angeboten, die nicht geraucht oder geschluckt werden.

Alle Substanzen und Lebensmittel, die wir unserem Körper über die Haut, die Atemwege oder die Ernährung zuführen, wirken sich in irgendeiner Weise auf den Organismus aus. So sollen gesunde Fette, die Omega-3-Fettsäuren, beispielsweise gegen Kopfschmerzen helfen.

Die Werbung verspricht durch CBD Öl, Tropfen oder Sprays die bereits erwähnten Wirkungsweisen zu entfalten – ganz ohne dabei einen Rausch zu verursachen, so wie es THC in einem Joint tun würde. Man unterscheidet zwischen Tetra-Hydrocannabinol (THC), das die psychoaktive Wirkung im Körper erzeugt und den Cannabinoiden, die keine derart berauschende Wirkung auslösen. Suggeriert wird mit diesen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Ölen, dass Sie ohne Rausch und Beeinträchtigung lediglich die beruhigenden Effekte genießen.

Achtung: Bei Kontrollen diverser CBD-Produkte wird immer wieder festgestellt, dass sehr wohl psychoaktive Substanzen wie THC festgestellt werden. Selbst wenn mit dem Begriff „THC-frei“ oder „ohne THC“ geworben wird, ergeben Überprüfungen im Labor immer wieder andere Fakten.

Wir können Ihnen daher nur dringend anraten, Selbstversuche zur Linderung von Schlafstörungen oder Entzündungen ausschließlich dann durchzuführen, wenn Sie keinerlei Verantwortung tragen. Riskieren Sie keinesfalls Unfälle mit dem Fahrrad oder Auto, betätigen Sie keine schweren Maschinen und übernehmen auch nicht die Aufsicht für Kinder.

Bei welchen Symptomen und Krankheiten CBD Öl wirken soll

Nachdem wir Sie nun umfassend über die rechtliche Situation und die Forschungslage informiert haben, wollen wir einmal wertfrei die versprochene Wirkung betrachten. Die beruhigende Wirkung des Öls soll Schlaf- und Einschlafstörungen lindern, gleichzeitig aber auch Angstzustände erträglicher machen. Neben Angst wird es auch bei Depressionen und Psychosen eingesetzt, was allerdings einen Teil der Nebenwirkungen gleichermaßen abbildet.

Bei Krampfleiden wie Epilepsie, Muskelkrämpfen und Schmerzen soll die beruhigende Wirkung auf die Nervenzellen ebenfalls Linderung bringen. Vielfach wird davon berichtet, wie CBD die unschönen Begleiterscheinungen einer Chemo- oder Bestrahlungstherapie erträglicher macht. Die Übelkeit lässt sich aber auch durch vollkommen unbedenkliche Stoffe aus Kamille oder Ingwer unterdrücken.

Unser Tipp: Bei ernsthaften Erkrankungen sprechen Sie vor der Einnahme unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt. Riskieren Sie keinesfalls, dass die Einnahme von CBD Öl die Therapie behindert oder gar den Krankheitsverlauf verschlimmert.

Die Inhaltsstoffe von CBD Öl

Ein gutes, kaltgepresstes Hanföl enthält neben Cannabidiol auch noch gesundes Vitamin E, Terpentine und Hanfmoleküle. Gewonnen wird das Extrakt aus den Blättern und Blüten der Hanfpflanze. Meist soll CBD als Öl über die Haut in Form von Cremes oder Salben eingenommen werden. Auch die orale Einnahme ist bei Sprays oder Ölen in Lebensmittelqualität möglich.

Eine sofortige Wirkung dürfen Sie allerdings nicht erwarten, denn die Empfehlungen sprechen von rund einem Monat, bevor eine erkennbare Wirkung eintritt. Sollten Sie mit einem CBD Produkt gegen Beschwerden unterschiedlicher Art vorgehen wollen, achten Sie auf hochwertige Inhaltsstoffe und Bio-Qualität.

Gerade im Internet neigt man dazu, ein Produkt mit geringem Preis und geringen Lieferkosten zu bevorzugen. Hervorragende Öle mit CBD sollten aber unbedingt aus biologischem Anbau sein, wo auf Pestizide verzichtet wird. Gute Öle sind frei von Zusatzstoffen und werden innerhalb der EU angebaut und gepresst. Zertifizierte Hersteller lassen darüber hinaus regelmäßig freiwillig die Qualität ihrer Produkte testen.

Cremes, Öl, Extrakte oder Kapseln – CBD-Produkte werden in immer größerer Vielfalt angeboten. Mit dem Bild des Kiffers in der Kommune hat das moderne CBD-Produkt keinerlei Gemeinsamkeiten. Unsplash.com © Elsa Olofsson CC0 Public Domain

Die volle Kraft der Natur erhalten Sie nur bei Bio-CBD

Welche Wirkungen Sie auch immer von CBD Öl erwarten, Sie sollten Ihre Selbstversuche ausschließlich mit hochwertigen Produkten in Bio-Qualität durchführen. Pflanzen aus europäischem Anbau erfüllen strenge Richtlinien und verantwortungsbewusste Hersteller listen alle Inhaltsstoffe detailliert auf. Achten Sie auch auf nachhaltige Verpackungen sowie einen seriösen Auftritt des Anbieters im Internet, um nicht doch versehentlich durch ein minderwertiges Produkt high durch den Alltag zu gehen.