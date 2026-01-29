Mit Anemone, Ranunkel oder Mimose lässt sich auch im Winter Farbe ins Zuhause bringen. Worauf es bei Pflege und Kombination in der Vase ankommt.

Blumensträuße sind beliebte Geschenke am Valentinstag. Frühblüher wie Tulpen, Narzissen oder Ranunkeln sind eine schöne heimische Alternative zu den sonst üblichen Rosen.

Berlin - Draußen ist Winterruhe, drinnen darf es blühen: Winterblumen sorgen für Farbe, Wärme und gute Stimmung in den kalten Monaten.

Die Plants & Flowers Foundation Holland gibt einen Überblick, welche Sorten im Winter Hochsaison haben und wie sie in der Vase besonders lange schön bleiben.

Anemone

Anemonen begeistern mit zarten Farben von Weiß über Rosa bis hin zu Blau- und Violetttönen. Sie lassen sich gut mit Tulpen kombinieren. Sie brauchen in der Vase ausreichend Platz und kaltes Wasser, damit sie frisch bleiben. Das Wasser am besten alle zwei Tage wechseln.

Cymbidie

Ein fester Stiel und große Blüten zeichnen diese Orchideenart aus, die in Farben von Weiß über Gelb und Grün bis hin zu Orange, Rot und Rosa erstrahlt. Sie lässt sich gut mit Tulpen, Anemonen oder Eukalyptus kombinieren. Die auch als Kahnorchidee bezeichnete Pflanze benötigt nicht viel Wasser.

Flieder

Flieder ist zwar keine typische Winterblume, aber oft bereits im Januar und Februar erhältlich. Er verbreitet einen zarten Duft und kann dank seiner üppigen Blüten auch gut allein in der Vase stehen. Seinen holzigen Stiel schneidet man am besten kreuzweise ein, damit Wasser besser aufgenommen werden kann.

Mimose

Die Mimose bringt mit ihrem zarten Gelb sofort Sonnenschein in graue Wintertage. Besonders schön wirkt sie in Kombination mit weißen Tulpen oder Ranunkeln. Die Zweige werden unten schräg angeschnitten und in warmes Wasser gestellt.

Ranunkel

Ranunkeln überzeugen mit ihren vielen Blütenblättern - von sanften Pastelltönen bis hin zu kräftigen oder zweifarbigen Varianten. Sie bevorzugen kühles Wasser, allerdings sollten die Stiele nicht zu tief im Wasser stehen, sonst werden sie weich und schlaff.

Tulpe

Bereits ab Januar gibt es Tulpen überall zu kaufen. In einer hohen, schmalen Vase wachsen sie am besten. Nach dem Kauf lässt man sie am besten kurz im Papier ruhen. Sie brauchen nur eine kleine Schicht Wasser und in den ersten Stunden keine Schnittblumennahrung.