Raus mit dem Baum und plötzlich ist Platz im Wohnzimmer? Mit Ficus, Monstera & Co. zieht XL-Grün ein. Welche Pflanze sich für welche Ecke eignet und worauf man bei der Pflege achten sollte.

Eine Strelitzie (Strelitzia reginae) kann ein echter Hingucker im Wohnzimmer sein. Die große Zimmerpflanze gedeiht am besten an einem sonnigen Platz.

Berlin - Seit der Weihnachtsbaum ausgezogen ist, klafft im Wohnzimmer eine große Lücke: Wie wäre es dann mit einer Zimmerpflanze im XL-Format? Die Plants & Flowers Foundation Holland hat Ideen für jeden Standort und spezielle Pflegetipps für großes Grün.

Ein Platz an der Sonne

Große Zimmerpflanzen wie die Ficus Lyrata oder Strelitzia bevorzugen einen sonnigen Platz, etwa an einem Südfenster. Sie sollten jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da die Blätter davon Schaden nehmen können. Dafür platziert man sie entweder mit etwas Abstand zum Fenster oder hinter einem lichtdurchlässigen Vorhang.

Für dunklere Ecken

Alternativen wie Ficus Elastica oder Monstera bevorzugen einen Standort im Halbschatten. Dort erhalten sie ausreichend Licht für ein kräftiges Wachstum: Je heller der Platz, desto schneller entwickeln sie sich und auch die Blätter werden größer.

Mit wenig Licht kommen etwa Polyscias, Dracaena oder Kentia-Palmen besonders gut aus. Diese Zimmerpflanzen gedeihen auch gut in einer dunklen Ecke des Raumes - im Halbschatten wachsen sie allerdings etwas zügiger.

Abstauben und drehen

Generell sollte man im Winter auf die richtige Pflege des XL-Grüns in Innenräumen achten. In der kalten Jahreszeit brauchen die Pflanzen weniger Wasser, da ihr Wachstum verlangsamt ist. Die oberste Schicht der Erde kann zwischen den Wassergaben ruhig etwas trocknen.

Große Zimmerpflanzen haben üblicherweise auch große Blätter. Darauf sammelt sich mit der Zeit viel Staub an. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch Krankheiten und Schädlingsbefall begünstigen. Daher sollte man sie regelmäßig mit einem Tuch abwischen.

Extra-Tipp: Die großen Zimmerpflanzen regelmäßig etwas drehen - eine Vierteldrehung reicht. Das sorgt für einen gleichmäßigen Wuchs und verhindert, dass sich die Pflanzen einseitig neigen oder schief entwickeln.