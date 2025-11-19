Jedes Jahr dieselben Christbaumkugeln? Für manche geschätzte Tradition, für andere langweilig. Zum Neukauf gibt es aber nachhaltige Alternativen. Manche davon schlummern vielleicht in Ihrem Altpapier.

Berlin/Köln - Der nachhaltigste Weihnachtsbaumschmuck ist natürlich der, den man schon hat - also die altbewährten Kugeln, Sterne und Baumspitze. Andererseits kann das auf Dauer langweilig werden.

Janine Korduan vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) rät grundsätzlich: „Gebrauchtes und selbst Gemachtes statt neu Gekauftes“. Zwar hätte nicht jeder die Zeit, Schmuck zu basteln. Dann sei es aber immer noch nachhaltiger, auf Second-Hand-Ware zurückzugreifen, etwa auf Kleinanzeigen, als Neues zu kaufen. „Oder man macht mal anstatt einer Kleidertauschparty einen Baumschmucktausch mit Freunden“, schlägt sie vor.

Regionale Produkte und Naturmaterialien bevorzugen

Von Produkten aus billigem Onlinehandel rät Korduan ab. Wenn man unbedingt neuen Baumschmuck kaufen möchte, sollte man „in einen Laden oder auf den Weihnachtsmarkt gehen, wo man nachvollziehen kann, wo die Rohstoffe herkommen“, so die Expertin für Kreislaufwirtschaft. Aber Vorsicht: Auch auf Weihnachtsmärkten wird mitunter billiger Christbaumschmuck aus dem Großhandel weiterverkauft - und zwar gar nicht so günstig. „Da sollte man kritisch nachfragen, woher die Produkte kommen.“

Besser entscheide man sich für regional produzierten Schmuck aus Naturmaterialien wie Holz oder Stroh. Bei Anhängern aus Holz liefert das FSC-Siegel einen Hinweis auf nachhaltige Forstwirtschaft. Die Probleme bei anderen Stoffen: „Aluminium ist extrem energieintensiv und verursacht Umweltprobleme im Ausland“, erklärt Korduan. Auch Glas verbraucht in der Herstellung sehr viel Energie, für Plastik werden fossile Rohstoffe benötigt.

„Wenn man aber wirklich schöne Glaskugeln zwanzig Jahre lang nutzt, ist das natürlich okay“, räumt Korduan ein - Qualität statt Wegwerfkultur ist das Kredo.

Mittlerweile gibt es auch viel leuchtende Kleinelektronik mit Batterien oder Akkus als Baumschmuck zu kaufen. „Diese Artikel sind aus Ressourcensicht nicht zu empfehlen“, sagt Korduan. Wer sie aber hat, sollte sie später unbedingt richtig entsorgen: am besten bei der Elektroaltgerätesammlung des Händlers, keinesfalls im Restmüll oder in der gelben Tonne. Denn im schlimmsten Fall können sie Brände in Recyclinganlagen verursachen.

Selbst machen: Ideen für Baumschmuck-Bastelprojekte

Wer die Zeit hat, kann schönen Christbaumschmuck ganz einfach selber basteln. „Gerade mit Kindern ist es toll, kreativ zu werden“, sagt Janine Korduan. Dafür muss man auch nicht unbedingt ins Bastelfachgeschäft gehen. Mareike Hermann von der DIY Academy in Köln hat verschiedene Ideen, wie man Materialien, die viele wahrscheinlich ohnehin zu Hause haben, als Baumschmuck neues Leben einhauchen kann: