Creativeworld 2025: Auf der internationalen Leitmesse für Hobby und Bastelbedarf in Frankfurt am Main hat das Stilbüro bora.herke.palmisano gerade aktuelle DIY-Trends vorgestellt.

Frankfurt am Main - Wer auf der Suche nach Inspiration für sein nächstes Bastel-Projekt ist, sollte einfach mal einen Spaziergang machen. Warum? Unterwegs kann man Material sammeln, aber auch neue Motive und Anregungen finden.

Ein zentrales Thema auf der Creativeworld 2025, der Messe für Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf. Eine Auswahl an Trends, angesagten Farben, Motiven und Techniken hat dort das Stilbüro bora.herke.palmisano für die Messebesucher zusammengestellt - Ausgangspunkt war jeweils ein inspirierender Spaziergang. Typische Motive aus dem Wald und dem Garten sowie abstrakten Linien der Stadtarchitektur wurden in kreativen Arbeiten aufgegriffen.

Drei Ideen - spannend für alle, die Lust auf Basteln haben und Anregungen für teils neue, teils vertraute Techniken suchen.

1. Kreative Ernte - raus in den Garten

Erdbeeren, Tomaten, Karotten oder Radieschen, Rübchen, Kräuter und Salat - kurz die Ernte aus dem Gartenbeet kann mit ihren satten Farben und Formen die Kreativität anregen. Früchte und Blumen kommen als Motive bei verschiedenen Techniken vor, etwa:

Tomaten als Linolschnitt auf Papier gedruckt

Erdbeeren mit Garn auf eine Gartenschürze gestickt

Kräuter als Siebdruck auf Keramik-Kachel gebracht

Karotten und Paprika als Mosaik aus matten Glasbruch dargestellt

Übrigens: Für so ein Glasmosaik braucht man neben Bruchmosaik, eine Mosaikzange, Montagekleber, Fugenmasse, einen Schwamm und ein zu beklebendes Objekt. Als Untergrund eignen sich unter anderem Holz, Beton, Putz, aber auch andere Materialien.

2. Abdrücke hinterlassen - Ausflug in den Wald:

Der Wald dient als Inspirationsquelle und Fundort für Bastel-Materialien. Blätter, Blüten oder kleine Äste wurden im kreativen Prozess eingebaut und ihre zarte Struktur in verschiedenen Techniken verarbeitet, etwa:

der Zweig eines Nadelbaums in luftgetrockneten Ton gerollt

Blätterstrukturen in Metallfolie geprägt

Pflanzenstudien mit einem breiten Flachpinsel gemalt

Zudem werden Pflanzenteile mit Hilfe verschiedener Druckverfahren aufs Blatt gebracht. Bei der Cyanotypie-Technik werden etwa Blüten und Blätter auf vorbehandelte, lichtempfindliche Stoffe oder Papier gelegt und mit Hilfe des Sonnenlichtes fixiert. Am Ende bleiben die Strukturen in Blau und Weiß übrig. Die Technik heißt auch Sonnendruck. Beim Chlorophyll-Druck werden Blätter auf Papier gehämmert - so hinterlässt die Natur ihre Abdrücke und Spuren.

3. Formen, Linien, Strukturen gestalten - Tour durch die Stadt:

Wer durch die Stadt stromert, sieht viele geometrische Formen und Architektur - etwa die Linien der Hochhäuser, Fensterfronten sowie Häuserschluchten. Auch solche Strukturen und Linien können Anregungen für kreative Arbeiten sein, etwa für:

Papiercollagen mit geometrischen Formen

Patchwork mit transparenten Stoffen

Flechtwerke aus Papier

gestrickte Geometrie sowie Web-Bänder

Kartons aus Pappe kann man beispielsweise mit Tonpapier in knalligen Farben und geometrischen Formen bekleben - und so die Boxen verschönern.