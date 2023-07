So lassen sich Wachsreste entfernen

Stuttgart (dpa/tmn) - Wachsreste an Metall-Kerzenständern lassen sich mit Hilfe des Backofens entfernen. Bei 100 Grad Ofentemperatur schmilzt das Wachs und lässt sich dann einfach mit einem Lappen vom Ständer wegwischen. Dazu rät die Gütegemeinschaft Kerzen.

Kerzenständer aus Glas oder anderen empfindlichen Materialien sollten in ein Wasserbad mit heißem, aber nicht kochendem Wasser gelegt werden. Auch hier wird das Wachs durch die Hitze weich und lässt sich im Anschluss einfacher entfernen.

Griff zum Bügeleisen

Kerzenwachs landet auch mal auf der Kleidung oder auf Tischdecken. Zwar lässt es sich von Textilien in der Regel leicht abziehen oder es bröckelt ab, wenn es gut durchgetrocknet ist.

Geht dies aber nicht, legt man ein Löschpapier auf den Stoff und fährt mit einem warmen Bügeleisen darüber, rät die Gütegemeinschaft. Das Wachs schmilzt und wird vom Löschpapier aufgesaugt.Löschpapier findet man in Schulheften, man kann es aber auch blockweise kaufen.

Oder ab ins Eisfach!

Bei Kerzenwachs auf Leder sollte man dagegen zu Kälte greifen. Entweder das Stück in das Tiefkühlfach legen, einen Eisbeutel auf den Fleck geben oder diesen mit Eisspray besprühen. Das Wachs härtet in der Kälte so durch, dass es sich leicht abnehmen lässt.