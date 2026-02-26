Waschleistung hui, Inhaltsstoffe auch mal pfui: So oder so ähnlich könnte man das Ergebnis einer Untersuchung von Vollwaschmitteln zusammenfassen - zumindest wenn es um konventionelle Produkte geht.

Frankfurt/Main - Tomatensoße, Rotwein, Matsch und Make-up: 28 verschiedene Vollwaschmittelpulver mussten sich diesen und anderen Fleckenarten in einer Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 3/2026) stellen. Viele meisterten die Reinigungsaufgabe mit Bravour.

Insgesamt 17 der getesteten Waschmittel schneiden in puncto Waschleistung „sehr gut“ ab, zehn sind hier „gut“. Doch zwischen den 20 konventionellen Produkten und den acht Produkten mit „Öko-Anspruch“ im Test, gibt es Unterschiede: Während erstere den Öko-Testern zufolge „allen Testflecken problemlos die Stirn“ boten, machten den Marken mit Öko-Anspruch vor allem das Make-up „noch zu schaffen“.

Weißmacher und Co. enthalten

Dafür sind bei vielen konventionellen Produkten die Inhaltsstoffe ein Manko: alle getesteten enthalten beispielsweise Phosphonate. Diese werden laut „Öko-Test“ vor allem als Wasserenthärter eingesetzt und gelten als biologisch schwer abbaubar. Zwei Drittel der Vollwaschmittel im Test enthalten außerdem Tenside, die sich unter sauerstofffreien Bedingungen kaum abbauen lassen - und sich laut Öko-Test so im Klärschlamm anreichern und letztlich in Böden gelangen können.

Ein weiterer Kritikpunkt der Öko-Tester: Optische Weißmacher, die biologisch schwer abbaubar sind. Sie sind in allen konventionellen Vollwaschmitteln und in zwei Produkten mit Öko-Auslobung enthalten. Laut „Öko-Test“ sollen sie dafür sorgen, dass Weißes noch strahlender erscheint, haben aber keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung.

Testsieger ist ein Öko-Produkt

Insgesamt schneidet dann letztendlich auch nur ein einziges Produkt „sehr gut“ ab, nämlich das Vollwaschmittel von Everdrop, das die EU Ecolabel-Kennzeichnung trägt.

Sechs Vollwaschmittel sind insgesamt „gut“, 15 „befriedigend“.

Für sechs konventionelle Vollwaschmittel, darunter vornehmlich Markenprodukte, gibt es die Note „ausreichend“.

Ein Tipp der Öko-Tester: Vollwaschmittel wegen der häufig enthaltenen optischen Aufheller oder bleichenden Substanzen nur für weiße Wäsche verwenden.