Es ist bunt und lässt sich schön werfen: Konfetti gehört für viele zum Karneval dazu, wird jedoch fix zum Abfall. In welcher Tonne sind die bunten Schnipsel dann eigentlich richtig?

Bunt war’s – jetzt wird aufgeräumt: Konfetti gehört nach Karneval in den Restmüll. Recyceln lässt sich der Schnipsel-Mix nicht.

Berlin - Karneval: Das heißt auch Konfetti, Kamellen – und allerlei Abfall, ist die Sause erst einmal vorbei. Doch wohin kommt eigentlich das verstreute Konfetti?

Klare Antwort: in den Restabfall. Denn die bunten Schnipsel sind so klein und unterschiedlich beschaffen, dass sie sich nicht sortenrein trennen und damit nicht recyceln lassen, heißt es vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU).

Auch sogenanntes Bio‑Konfetti sollte demnach nicht in die Biotonne: Es zerfällt in den Kompostieranlagen nicht schnell genug und wird dort zum Störstoff. Wer Konfetti von Straßen oder Plätzen kehrt, sollte außerdem darauf achten, nichts in Gullys oder Grünflächen zu kippen. Auch hier gilt: zusammenfegen und ab damit in den Restmüll.

Luftschlangen sind oft beschichtet

Im ganzen Raum liegen nach der Feier zerrissene Luftschlangen? Sind sie aus einfachem Papier, kommen sie in die Papiertonne. Doch Vorsicht: Oft sind die bunten Schlangen farb- oder kunststoffbeschichtet - und gehören damit in den Restabfall, weil Sortieranlagen die Materialien laut VKU nicht zuverlässig trennen können. Wer unsicher ist, sollte also besser den Restabfall für die Luftschlangen wählen.

Sie haben zu viele Kamellen gekauft? Sind sie noch verpackt, sollte man sie natürlich aufbewahren oder weitergeben. Ist das nicht möglich, gehört der Inhalt in den Restabfall, die leere Kunststoffverpackung in den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne. Papier- und Kartonverpackungen kommen in die Papiertonne, stark verschmutzte Verbundmaterialien dem VKU zufolge aber in den Restabfall.

Auch draußen trennen

Und man kann noch etwas tun, damit die Reste vom Feste möglichst gut entsorgt werden können: draußen etwa auf kleinteilige Streuartikel wie Glitzer oder Plastik‑Konfetti verzichten. Das erleichtert dem VKU zufolge die Straßenreinigung erheblich. Zudem lohnt es sich, auch unterwegs richtig zu trennen. Viele Kommunen stellen demnach zusätzliche Sammelbehälter auf.

Generell sinnvoll, nicht nur zu Karneval: wiederverwendbare Deko verwenden. Außerdem sind Mehrweg‑Pfandbecher oder ‑Mehrwegflaschen laut VKU deutlich umweltfreundlicher als Einwegartikel.