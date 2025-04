Der nächste Winter kommt Heizöl: Wann ist die beste Zeit zum Nachtanken?

Zwischen 1.000 und 5.000 Liter: So viel Fassungsvermögen haben Heizöltanks in Einfamilienhäusern für gewöhnlich. Wer den Vorrat auffüllt, muss also tief in die Tasche greifen. Wann ist das günstig?