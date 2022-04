Energiesparen im Haushalt: Was ist dran an Eco-Modus und Co.?

Stecker ziehen, Eco-Modus oder lieber doch per Hand abwaschen? Über das Energiesparen kursieren zahlreiche Tipps und Hinweise. Wir haben fünf Energiesparmythen auf ihre Richtigkeit geprüft.

Halle (Saale)/DUR/jsp –Klimawandel und steigenden Energiepreise: in vielen Haushalten wird versucht, Strom und Wasser einzusparen. Es gibt einige Mythen darüber, wie im Haushalt richtig Energie gespart werden kann, aber welche davon stimmen?

Mythos 1: Die Geschirrspülmaschine verbraucht mehr Energie als der Abwasch per Hand.

Dieser Mythos stimmt nicht. Laut einer Studie der Universität Bonn mit 200 teilnehmenden Haushalten in Europa, verbraucht der Abwasch mit der Spülmaschine 50 Prozent weniger Wasser und 28 Prozent weniger Energie. Wirklich sparsamer ist der Abwasch mit der Spülmaschine aber nur, wenn das Geschirr nicht vorgespült und das Gerät voll beladen wird.

Mythos 2: Der "Eco-Modus" bei Wasch- und Spülmaschine spart Energie.

Dieser Mythos ist wahr. Beim Eco-Programm von Wasch- und Spülmaschine wird weniger Energie verbraucht, da das Wasser langsamer erhitzt wird. Die Programme laufen in der Regel zwischen drei und fünf Stunden, verbrauchen aber im Vergleich zu einem normalen Waschgang nur halb so viel Energie. Um maximal zu sparen, die Geräte am besten nur voll beladen anstellen.

Mythos 3: Wasser erst im Wasserkocher zu erhitzen, spart Energie.

Auch dieser Mythos ist wahr. Ein Wasserkocher erhitzt Wasser in der Regel immer schneller als der Topf auf der Herdplatte. Besonders sparsam ist es, wenn auch nur so viel Wasser erhitzt wird, wie gebraucht wird.

Mythos 4: Duschen verbraucht weniger Wasser als Baden.

Dieser Mythos ist falsch, außer die Duschzeit beträgt weniger als zehn Minuten. Bei längeren Duschen wird mehr Wasser verbraucht als bei einer vollen Wanne.

Mythos 5: Ladegeräte sollten nach der Benutzung besser vom Strom genommen werden.

Dieser Mythos stimmt. Ladegeräte verbrauchen zwar beim aktiven Laden deutlich mehr Strom, aber auch wenn kein Gerät angeschlossen ist, fließt weiterhin Strom. Der Verbrauch ist auf das Jahr gerechnet gering, viel größer ist allerdings das Gefahrenpotenzial. Netzteile können überhitzen - und dann besteht Brandgefahr. Vor allem dann, wenn die Ladegeräte nicht vom Original-Hersteller sind, sondern billig produziert wurden.