Berlin - Bunte Sterne am Himmel, Sprühfeuer und laute Knaller - mit Feuerwerk begrüßen viele Leute das neue Jahr. Wichtig ist nur: Abgebrannte Pyrotechnik nicht einfach auf der Straße oder im Garten liegenzulassen, sondern zügig entsorgen. Darauf weist der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hin und nennt dafür gleich zwei gute Gründe:

Abgebrannte Feuerwerkskörper enthält Chemikalien. Diese können durch Regen- und Schmelzwasser in den Boden sowie Gewässer gelangen, und dann die Umwelt verschmutzen.

In einigen Kommunen legt die Straßenreinigungssatzung fest: Personen, die auf öffentlichen Plätzen und Straßen Feuerwerk abgefeuert haben, müssen ihren Müll selbst entsorgen. Wo diese Pflichten besteht - dazu können die Bauämter sowie kommunale Stadtreinigungsbetriebe Auskunft geben.

Wie Sie Pyrotechnik sicher und richtig entsorgen

Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller gehören in den Restmüll. Das gilt auch für Pappröhren, die oft in Mehrschussbatterien stecken. Denn nach dem Abfeuern sind sie mit chemischen Rückständen verschmutzt, schreibt der VKU. Also bitte nicht in die Altpapiertonne werfen.

Außerdem wichtig: Bevor die Feuerwerkskörper in die Tonne kommen - unbedingt darauf achten, dass es keine Glut mehr gibt. Die Böller und Raketen sollten auch nicht mehr heiß oder warm sein, schreibt der VKU. Sonst könne sich der Abfall in der Tonne entzünden.

Wer pfandfreie Flaschen zum Abfeuern der Raketen benutzt hat, muss sie anschließend in den jeweiligen Glascontainer werfen - bitte nach Farben sortiert. Und Plastikverpackungen kommen in die gelbe Tonne.