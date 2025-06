Wohin mit den Resten vom Brotbacken? In Sauerteig-Waffeln!

Mit den Resten von Sauerteig lassen sich wunderbare Waffeln zaubern. Ein Rezept hierfür liefert Sonja Bauer in ihrem Buch „Sauerteig kann alles“.

Berlin - Anstellgut heißt es im Sauerteig-Jargon. Das ist der Rest Sauerteig vom letzten Backen, den man im Kühlschrank aufbewahrt, um daraus für das nächste Brot wieder einen reifen, aktiven Sauerteig heranzuzüchten. Dafür reichen oft nur wenige Löffel und es bleibt etwas übrig.

Zu schade zum Wegwerfen, findet Sonja Bauer, Autorin des Backbuchs „Sauerteig kann alles“. Einer ihrer Tipps für die Reste: mit Wasser mischen und als Blumendünger verwenden.

Die Sauerteigreste eigneten sich aber auch für die Zubereitung von Keksen, Mehlspeisen oder um Soßen anzudicken. Sonja Bauer liefert in ihrem Backbuch eine ganze Palette von Sauerteig-Rezepten über Brot hinaus. So verarbeitet sie ihn in Pasta, Knödeln, Gnocchi oder Pizza. Und auch Süßes gelingt mit Sauerteig: etwa Zimtschnecken, Muffins, Brownie-Cookies oder Pancakes.

Als Beilage oder zu Dips: Herzhafte Sauerteigwaffeln

Warum nicht auch Waffeln daraus machen? „Das ist im Grunde Sauerteig pur mit etwas Salz“, sagt sie. „Gebacken ist das etwas ganz Besonderes und geht ganz einfach.“

Die herzhaften Waffeln schmecken gut als Beilage zu Suppen oder Dips. Alternativ zum Waffeleisen kann man sie auch in der Pfanne ausbacken.

Der Restteig muss auch gar nicht erst durch Füttern von Mehl und Wasser aktiviert werden, wie vor dem Brotbacken üblich. Aber auch aufgefrischter Sauerteig eignet sich: So kann man laut Sonja Bauer genauso die Reste von einem Sauerteig nehmen, den man gerade neu gefüttert hat.

Zutaten für 4 kleine Waffeln:

Butterschmalz oder Rapsöl zum Ausbacken

8 EL Sauerteiganstellgut

2 Prisen Salz

Zubereitung:

1. Ein Waffeleisen aufheizen und dünn mit Butterschmalz einfetten.

2. Entweder das Sauerteiganstellgut erst mit dem Salz vermischen, jeweils 2 EL der Mischung mittig in die Waffelfläche geben und zu Waffeln ausbacken. Oder direkt jeweils 2 EL Sauerteiganstellgut mittig in die Waffelfläche geben, mit etwas Salz bestreuen und zu Waffeln ausbacken.

Tipps für Variationen:

Wandeln Sie das Grundrezept nach Belieben ab mit einer der folgenden Zutaten oder einer Kombination daraus, indem Sie das Sauerteiganstellgut vor dem Ausbacken damit mischen.