Für Kosmetikprodukte gilt, was auch bei Lebensmitteln der Fall ist: Gelangen Keime hinein, verderben sie schneller. Hier kommen die wichtigsten Hygiene-Regeln für Gesichtscreme, Wimperntusche und Co.

Warum unsere Finger nicht in die Gesichtscreme gehören

Besser Spatel statt Finger! So bleibt die Creme länger frisch und Keime haben keine Chance.

Düsseldorf - Die Gesichtscreme lieber in der Tube oder im Tiegel? In Sachen Hygiene hat die Tube die Nase vorn.

Denn Tiegel und Dosen haben einen entscheidenden Nachteil: Greifen wir mit den Fingern hinein, bringen wir automatisch Bakterien und Pilze in das Produkt, so die Verbraucherzentrale NRW. Das kann dazu führen, dass die Creme nicht so lange hält.

Um das zu vermeiden, nutzt man am besten einen sauberen Spatel oder Löffel, um die Creme zu entnehmen. Oder man legt sich das Produkt von vornherein in der Tube zu.

Moment, wann habe ich diese Creme geöffnet?

Die Verbraucherschützer geben außerdem den Tipp, auf der Verpackung der Creme zu notieren, wann man sie erstmals geöffnet hat - am besten mit einem wasserfesten Stift.

Wofür diese Gedächtnisstütze? Auf vielen Kosmetikprodukten ist das Symbol eines geöffneten Cremetopfes mit einer Monatsangabe zu finden. Steht dort beispielsweise „12 M“ ist das Produkt ab dem Öffnen 12 Monate lang haltbar.

Augeninfektionen durch Mascara vermeiden

Besondere Vorsicht in Sachen Hygiene gilt bei Wimperntusche. Wer hier nicht aufpasst, riskiert, dass Keime ins Auge geraten und dort Infektionen auslösen.

Vermeiden kann man das, indem man seine Mascara nicht mit anderen teilt, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW. Ebenfalls wichtig: Angebrochene Mascara gehört nach drei bis vier Monaten ausgetauscht. Hatte man eine Augeninfektion, eine Bindehautentzündung etwa, sollte man die Wimperntusche nicht mehr verwenden.

Drei weitere Hygiene-Tipps rund um Kosmetik