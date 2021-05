Warnung vor schwerer Grippewelle

Die Grippewelle in der kommenden Saison könnte schwer werden, meinen Experten.

Halle (Saale) - Während der Corona-Pandemie ist die Grippewelle beinahe komplett ausgeblieben. Das könnte zum Verhängnis werden. Experten warnen vor vielen Influenza-Fällen in der nächsten Saison.

Eine Saison mit wenigen Grippefällen könne in dem Jahr darauf ein schweres Grippejahr bedeuten, warnt Andy Pekosz, Professor für Mikrobiologie an der Jons-Hopkins Bloomberg School of Public Health bei dem US-amerikanischen Sender NBC.

Das liege daran, dass in diesem Jahr nicht wie üblich ein bedeutender Teil der Bevölkerung mit Grippe infiziert wurde und somit immun geworden ist. Somit könne die Anfälligkeit der Bevölkerung für die Grippe zunehmen, erklärt der Wissenschaftler.

Die Impfung gegen die Grippe wird deshalb umso wichtiger. Doch auch die Hygieneregeln wie die Maskenpflicht, regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren dient nicht nur zum Schutz vor Coronaviren. Sie verhindern auch, dass sich andere Viren, wie auch die Grippeviren, stark verbreiten können. (mz/acs)