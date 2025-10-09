Wer erkältet ist, fällt für das Blutspenden erst einmal aus. Je nachdem, wie schwer der Infekt war, muss man unterschiedlich lange warten, bis man wieder spenden kann. Ein Überblick.

Blutspenden in der Erkältungszeit: So viele Tage sollten Sie nach Infekt, Impfung oder Antibiotika-Einnnahme warten.

Berlin - Blutspenden werden immer benötigt - ob für Unfallopfer, Krebspatienten oder Menschen mit chronischen Krankheiten. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, nicht weniger als 50 Kilogramm wiegt und gesund ist, kann Blut spenden, informiert der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.

Doch der letzte Punkt - man muss gesund sein - kann gerade im Herbst zum Problem werden, wenn sich viele Menschen mit Infekten herumplagen. Erhöhte Infektionszahlen wirken sich negativ auf das Spendeaufkommen aus, so der DRK-Blutspendedienst. Er ruft daher alle gesunden Menschen dazu auf, Blut zu spenden.

Wann man nach einer Erkältung wieder Blut spenden darf

Wichtig ist aber: Wer krank war, sollte nicht gleich am ersten symptomfreien Tag wieder zum Blutspenden gehen. Wie lange man noch warten sollte, hängt davon ab, was man hatte. Der DRK-Blutspendedienst rät:

nach einem Infekt ohne Komplikationen: sieben Tage ab Symptomfreiheit

nach einer Infektion mit Fieber: 28 Tage ab Symptomfreiheit

nach der Einnahme eines Antibiotikums: vier Wochen nach der letzten Einnahme

nach einer Grippeschutzimpfung: sofern keine Beschwerden auftreten, kann man bereits einen Tag nach der Impfung wieder Blut spenden

Die Regeln sollen sowohl diejenigen schützen, die Blut spenden, als auch die, die es empfangen. Ob man zum Spenden geeignet ist, prüft tagesaktuell auch immer noch ein Arzt oder eine Ärztin.