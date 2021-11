Verbraucherzentrale bietet künftig Patientenverfügung online

Im Ernstfall regelt eine Patientenverfügung, welche Schritte Ärzte unternehmen dürfen, um einen Patienten am Leben zu halten. So eine Verfügung kann nun rechtssicher selbst online erstellt werden.

Im Ernstfall regelt eine Patientenverfügung, welche Schritte Ärzte unternehmen dürfen, um einen Patienten am Leben zu halten.

Halle (Saale)/DUR – Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt bietet künftig auf ihrer Homepage eine Online-Patientenverfügung an. Wer will, kann sich kostenfrei aus juristisch abgesicherten Textbausteinen eine eigene rechtssichere Patientenverfügung erstellen. Grundlage seien Textbausteine des Bundesjustizministeriums.

Bürger könnten sich so Schritt für Schritt eine für sie passende Erklärung zusammenstellen. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, können die Daten für eine eventuelle persönliche Beratung bis zu drei Monate gespeichert werden. Danach würden alle Eingaben automatisch gelöscht.

Die so erstellte Verfügung muss ausgedruckt und per Hand unterschrieben werden. Eine Patientenverfügung regelt, welche medizinischen Maßnahmen Ärzte im Ernstfall vornehmen oder unterlassen sollen, wenn der jeweilige Patient nicht mehr in der Lage ist, seien Willen selbst vorzubringen.