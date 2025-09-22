Nicht jeder Mixer schafft aus dem Stand alles. Worauf man beim Kauf achten sollte, erklärt ein Produktexperte.

Standmixer: So finden Sie das passende Modell für Ihre Küche

Spinat zu pürieren sollte wohl für jeden Standmixer kein Problem sein. Wer aber härtere Sachen wie Nüsse zerkleinern will, sollte zu einem leistungsstärkeren Gerät greifen.

München - Ob Smoothies, Pesto oder Proteinshakes: Standmixer sind vielseitige Küchenhelfer. Doch nicht jedes Gerät passt zu allen Einsatzzwecken. Christian Kästl vom Tüv Süd erklärt, worauf es beim Kauf ankommt.

Leistung und Drehzahl

Für weiches Obst und Gemüse reichen Mixer mit 400 bis 600 Watt. Wer öfter Eiswürfel oder Nüsse zerkleinert, sollte zu mindestens 600 Watt greifen. Hochleistungsgeräte mit bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute liefern besonders feine Ergebnisse.

Material und Größe des Behälters

Glas: hitzebeständig, geschmacksneutral, aber schwer.

Kunststoff: leicht, bruchsicher, dafür anfällig für Verfärbungen.

Edelstahl: robust, langlebig, allerdings ohne Sicht auf den Mixfortschritt.

Ein Volumen von 1,5 bis 2 Litern ist für Familien praktisch, für Singles reichen kleinere Varianten. Breite Behälter verhindern, dass Zutaten wie Fleisch oder große Gemüsestücke steckenbleiben.

Sicherheit und Komfort

„Ein stabiles Gehäuse und eine klare Verriegelung des Behälters gehören zur Basisausstattung für eine sichere Anwendung“, so Kästl.

Rutschfeste Standfüße, sichere Deckel und eine automatische Abschaltung bei Überhitzung oder geöffnetem Behälter sind außerdem wichtig. Eine Pulse-Funktion hilft beim Zerkleinern harter Zutaten. Spülmaschinengeeignete Teile erleichtern die Reinigung, Automatikprogramme sparen Zeit.

Hochwertige Materialien und verfügbare Ersatzteile verlängern die Lebensdauer und machen die Geräte nachhaltiger.

Prüfsiegel beachten, Gerät ausprobieren

Orientierung geben das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und Tüv-Siegel. Geprüft werden hierfür unter anderem elektrische Sicherheit, Materialqualität und Stabilität.

Übrigens: In einem Check der Stiftung Warentest 2024 wurden unter anderem Standmixer getestet. Hier erwiesen sich die Hochleistungsgeräte als besonders haltbar. Diese sind jedoch größer, teurer und lauter als die gewöhnlichen Standmixer - von denen auch die meisten gut bis sehr gut mixten.

Die Tüv-Experten raten in Sachen Lautstärke zum Testen: Wer empfindlich ist oder den Mixer frühmorgens nutzen möchte, sollte dies beim Kauf berücksichtigen und im Laden ausprobieren.