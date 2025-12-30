Warum soziale Netzwerke unser Selbstwertgefühl beeinflussen – und wie ein bewusster Umgang mit Vergleichen dabei helfen kann.

Gerade auf Social Media vergleichen wir uns viel mit anderen. Das kann Druck erzeugen.

Berlin/Dießen - Alle anderen sind schöner, glücklicher und erfolgreicher: Ständige Vergleiche können sich schnell negativ auf unseren Selbstwert und unsere Zufriedenheit auswirken.

Soziale Netzwerke wie Instagram, Tiktok, Linkedin und Co. verstärken das oft. Dort sieht man häufig inszenierte Momentaufnahmen - makellose Selfies, Traumurlaube, Erfolgsgeschichten. Dass sie kaum die Realität widerspiegeln, gerate aber oft in Vergessenheit und erhöhe den Druck, sagt die Psychologin Sonia Jaeger. Orientierung oder Motivation findet man dadurch selten; meist fühlt man sich sogar schlechter.

Hunderte Vergleiche in wenigen Minuten

Das Vergleichen gab es zwar schon vor Social Media, doch „die Schwierigkeit bei Social Media ist, dass es einfach maximal verfügbar ist“, sagt Elisabeth Dallüge, Psychologische Psychotherapeutin und stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung. Innerhalb von Minuten können wir uns mit Hunderten von Menschen messen.

Algorithmen verstärken das, indem sie bevorzugt Inhalte zeigen, die wir bereits kennen, weil eine entsprechende Präferenz bei uns festgestellt wurde: „Und wenn die Präferenz auf den eigenen Unsicherheiten basiert, kriege ich natürlich noch mehr davon vorgeschlagen“, so Dallüge.

Gerade in Phasen von Umbrüchen kann das Druck und Wertung erzeugen – etwa in Themen wie Elternschaft oder Beziehung, wo Normen vermittelt werden, an denen man sich messen soll, so Dallüge.

Was dagegen hilft?

Sich klarzumachen, dass wir auf Social Media meist nur inszenierte Ausschnitte sehen, die unrealistische Maßstäbe setzen

radikale Akzeptanz, dass es immer Menschen geben wird, die in bestimmten Bereichen besser sind oder mehr haben als wir

eigene Erfahrungen, Stärken und Entwicklung bewusst reflektieren, etwa mit einem Dankbarkeitstagebuch

„So geht es mir auch“: Wann Vergleiche auch tröstlich sind

Außerdem wichtig: Social Media kann Elisabeth Dallüge zufolge auch Chancen eröffnen. Denn soziale Medien erlauben auch Vergleiche mit Menschen, die früher weniger sichtbar waren - etwa zu sexueller Identität oder Diskriminierungserfahrungen. Und manchmal könne ein Vergleich auch tröstlich sein, weil er zeigt, dass man mit seinen Erfahrungen nicht allein ist.