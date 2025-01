Beifuß oder Lorbeerblätter vom Weihnachtsbraten, Nelken und Zimt aus der Adventsbäckerei? In den letzten Wochen hat sich vielleicht einiges angesammelt - so hält es sich bis zum nächsten Gebrauch.

So lagern und verwenden Sie Gewürzreste von den Feiertagen

Bonn - Kaum jemand schafft es wohl, so punktgenau einzukaufen, dass nach dem Kochen alle Gewürze verbraucht sind. Und gerade aus der Weihnachtsküche bleiben in der Regel Reste übrig.

Diese halten sich zwar lang, aber nicht unbegrenzt, erklärt der Fachverband der Gewürzindustrie auf seiner Webseite. Generell gilt: Unzerkleinerte Gewürze sind nach dem Öffnen der Packung am längsten zu nutzen und auch die richtige Lagerung erhält das Aroma.

Ganzes hält länger als Gemahlenes

Unzerkleinerte Gewürze wie Kardamomkapseln, ganze Muskatnüsse, Pfefferkörner und Zimtstangen lassen sich bis zu vier Jahre aufbewahren. Anis, Dillsamen, Korianderkörner und Nelken halten sich laut dem Verband sogar bis zu fünf Jahre.

Dagegen verlieren zerkleinerte Gewürze wie gemahlene Muskatnuss oder Nelken nach wenigen Monaten schon ihre ursprüngliche Würzkraft, wenn sie nicht luftdicht verschlossen und lichtgeschützt gelagert werden. Getrocknete Kräuter sollten nicht länger als ein Jahr gelagert werden.

Je länger etwas offen steht, desto mehr Aroma geht verloren, schreibt auch die Verbraucherzentrale NRW in ihrem Ratgeber „Familienküche“. Wichtig: Füllen Sie daher Gewürze, die Sie in Tütchen gekauft und geöffnet haben, stets in fest verschließbare Gläser um.

Wofür sich Beifußreste eignen

Brauchen Sie getrocknete Kräuter und zerkleinerte Gewürze zudem am besten innerhalb des nächsten Jahres auf. Für Beifuß etwa, der häufig für Gänsebraten angeschafft wird, hat das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) folgende Verwertungstipps:

Das Küchenkraut kann Kartoffeln, Bohnen und Käse verfeinern oder gibt Salaten, Suppen und Eierspeisen eine interessante Note. Einfach ein paar Zweige zum Gericht geben oder das getrocknete Kraut in ein Gewürzsäckchen füllen und nach dem Garen wieder entfernen. Die ätherischen Öle regen die Verdauung an und das Essen liegt nicht so schwer im Magen.