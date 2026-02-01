Mit Make-up-Überbleibseln im Gesicht ins Bett gefallen? Das hat die Haut nicht gern. Wenn wir Pech haben, zeigt sie das im Nachhinein auch: in Form von Pickeln. Tipps, damit es nicht so weit kommt.

Die Haut zweimal am Tag mit sanften Produkten reinigen und pflegen: Wer das tut, tut viel, um Pickeln vorzubeugen - auch wenn es keine Garantie für reine Haut gibt.

Sonthofen - Nicht jeder Pickel lässt sich vermeiden. Manchmal spielen schlichtweg die Hormone verrückt, was die Talgproduktion der Haut munter ankurbelt. Das Sekret verstopft dann die Poren, alles entzündet sich - hallo Pickel!

Mit einigen Verhaltensweisen können wir aber das Risiko senken, dass es dazu kommt. „Das A und O ist eine gute und vor allem regelmäßige Hautpflege“, sagt Franziska Scharpf, Apothekerin in Sonthofen und Vizepräsidentin der Bundesapothekerkammer.

Nur Wasser reicht meist nicht

Allerdings dürfe man es damit nicht übertreiben. Die Faustregel lautet: einmal morgens und einmal abends, wie das Portal „haut.de“ schreibt. Wer sich die Haut im Gesicht öfter wäscht, riskiert, dass sie austrocknet und gereizt wird.

Nicht nur das „Wie oft“ zählt bei der Reinigung, sondern auch das „Womit“. Aggressive Seifen sind hier keine gute Wahl. Scharpf rät stattdessen zu seifenfreien Reinigungsmitteln mit einem hautneutralen pH-Wert (5,5). Beim Waschen des Gesichts auf die pure Kraft des Wassers zu setzen, reicht allerdings nicht aus: So kann der Talg nicht richtig entfernt werden, heißt es bei „haut.de“

Lieber nicht: sehr fetthaltig cremen

Und nach der Reinigung? „Um die Haut zu pflegen, sind leichte Öl-in-Wasser-Emulsionen oder Hydrogele ideal“, so Franziska Scharpf. Diese Produkte helfen, Feuchtigkeit in der Haut zu speichern. Von sehr fetthaltigen Produkten rät sie hingegen ab. „Sie sorgen dafür, dass die Hautporen verstopfen.“

Was auch zu verstopften Poren und damit zu Pickeln führen kann: wenn man das Abschminken überspringt. So bleibt eine Mischung aus Schminkresten, Talg, Schweiß und abgestorbenen Hautpartikeln zurück, schreibt „haut.de“. Das kann Nährboden für unerwünschte Bakterien sein.

Auch der Lebensstil wirkt sich auf die Haut aus

Stress kann sich ebenfalls auf die Haut auswirken. Daher ist ein weiterer Ansatzpunkt, mehr Entspannung ins Leben zu holen.

Auch, was wir essen, kann eine Rolle spielen. Manch einer bemerkt an sich, dass sich Milchprodukte oder Zucker negativ auf das Hautbild auswirken. Auch deshalb ist es eine gute Idee, viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukte in die Ernährung einzubauen.