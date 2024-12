Die Deutschen stoßen gerne an - etwa jetzt zu Silvester.

Hamburg - Hoch die Gläser! Oder lieber doch nicht? Das Thema „Anstoßen“ sorgt immer wieder für Unsicherheiten: Ist es unhöflich, beim gemeinsamen Essen das Glas zu heben? Und stimmt die Behauptung, dass „Anstoßen anstößig“ sei? Die Antwort lautet: nein. Wenn einige Grundregeln beachtet werden, heißt es vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen.

Wann, wer - und womit?

Im kleinen Kreis, vorrangig bei Feiern, bei denen es ein „Jubelkind“ gibt, oder in zwangloser Gesellschaft sei das Anstoßen in Deutschland eine alte Sitte. Wichtig: Die Initiative dazu sollte immer von den Gastgebenden ausgehen, heißt es vom Verband. In der Regel wird dann nur ein einziges Mal angestoßen.

„Anstoßausnahmen“ in großer Runde seien zum Beispiel Stehempfänge und Silvesterfeiern. Dort ist es üblich, auch im Stehen und gelegentlich mit unbekannten Personen anzustoßen - zumindest in Deutschland. Übrigens, ob kleine oder größere Runde: Blickkontakt gehört stets dazu, so der Verband.

Was das Getränk angeht, seien alte Regeln mittlerweile überholt. Früher galt es als Fauxpas, mit anderen Getränken als Wein, Sekt oder Champagner anzustoßen. Heutzutage wird auch mit denen angestoßen und zugeprostet, die auf Alkohol verzichten wollen.