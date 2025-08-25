Keine Lust auf langes Backen, aber Lust auf Schokolade und Karamell? Dann ist dieser Mini-Kuchen genau das Richtige! Dieser fluffige Genuss wird in nur wenigen Minuten direkt in einer Tasse gezaubert.

Dieser Tassenkuchen mit weißer Schokolade und Karamell von Back-Bloggerin Kathrin Runge steht innerhalb von ein paar Minuten auf dem Tisch.

Köln - Tassenkuchen, im englischen Original Mug Cakes genannt, sind einer der Trends in der Backwelt. Dabei handelt es sich um Minikuchen, die man direkt in einer Tasse zubereitet, in die Mikrowelle backt und dann aus der Tasse isst, erklärt Back-Bloggerin Kathrin Runge. Aus ihrem Buch „Backen macht glücklich – Das Familienbackbuch“ stellt die Autorin das Rezept für einen Karamell-Tassenkuchen vor.

Zutaten für eine hitzebeständige Tasse (ca. 300 ml):

4 Stückchen weiße Schokolade

1 EL Milch oder Sahne

1 mittelgroßes Ei

1 EL Zucker

1,5 EL neutrales Öl

4 EL Weizenmehl

1/2 TL Backpulver

2 weiche Karamell-Toffees oder Fudge

Zubereitung: