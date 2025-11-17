Knusprige Haut, saftige Füllung: Mit Maronen, Äpfeln und Majoran wird diese Gans zum Festtags-Hit. Wie sie garantiert gelingt und das Blaukraut perfekt dazu passt.

Keine Angst vor der Weihnachtsgans! Mit ein paar einfachen Schritten gelingt der Klassiker knusprig und aromatisch.

München - Der Duft von knuspriger Haut, dunkler Sauce und winterlichen Gewürzen – kaum ein Gericht bringt so viel Weihnachtsgefühl auf den Tisch wie eine Gans frisch aus dem Ofen. Ihr ganz persönliches Rezept stellt Lisa Nieschlag vor - es stammt aus ihrem Buch „Münchner Weihnachtsküche“ (Hölker Verlag).

Zutaten für 6–8 Portionen:

Für den Braten:

1 küchenfertige, ausgenommene Gans (4–5 kg)

Salz

3 säuerliche Äpfel

3 Zwiebeln

300 g Maronen (vorgekocht)

4 Stängel Majoran

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

400 ml Gänsefond

1 EL Speisestärke

Für das Blaukraut:

1 mittelgroßer Rotkohl

1 EL Apfelessig

1 säuerlicher Apfel

1 Schalotte

3 EL Butter

4 Nelken

1 Sternanis

1 Lorbeerblatt

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Prise Zucker

Zubereitung: