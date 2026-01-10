Wie gelbe Linsen und grüne Oliven eine geschmackvolle Kombination ergeben, erklärt Food-Bloggerin Julia Uehren Schritt für Schritt. Der Clou: Das Gericht steht in weniger als 30 Minuten auf dem Tisch.

Der pürierte Dip ist aus gelben Linsen zubereitet. Sie sind etwas weniger süß und passen perfekt zu Kapern, Oliven und einem Sesambagel.

Köln - Proteinreich, vegan und in weniger als 30 Minuten zubereitet: ein samtig-weiches Püree aus gelben Linsen, verfeinert mit Rosmarin und Zitrone. Ein spannender Kontrast ist die hausgemachte Tapenade aus grünen Oliven, Kapern und frischer Petersilie mit einer schönen Säure. Diese Kombination ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern – in einem knusprigen Sesam-Bagel oder zu Fladenbrot – eine wahre Geschmacksexplosion.

Linsen gibt es im Supermarkt mittlerweile in immer mehr Varianten. Gelbe Linsen sind eigentlich braune Linsen, aber geschält und halbiert. Sie schmecken etwas herber und weniger süß als rote Linsen, aber genauso nussig. Da sie geschält sind, haben sie weniger Ballaststoffe und sind besser verdaulich.

Zutaten für ca. 10 Portionen

300 g gelbe Linsen

2 Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

50 ml Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

1 Lorbeerblatt

Salz

Pfeffer

1 Bio-Zitrone

1 Zwiebel (rot)

3 EL Kapern

150 g Oliven (grün, ohne Stein)

30 g Petersilie (glatt)

3 EL Weißweinessig

3 EL Olivenöl

Zubereitung

Den Linsen-Dip zubereiten: Linsen in einem Sieb unter kaltem Wasser abspülen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Rosmarin waschen und trocken schütteln.

2 EL Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten, bis sie weich sind. Lorbeerblatt, Rosmarinzweig, Linsen und ca. 750 ml Wasser dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Überschüssiges Wasser abgießen und auffangen.

Die Linsen etwas abkühlen lassen und das Lorbeerblatt und den Rosmarinzweig entfernen. Die Linsen dann fein pürieren. Nach Belieben durch ein feines Sieb streichen.

Zitrone auspressen. Das restliche Olivenöl und den Zitronensaft unter das Linsenpüree rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls der Dip zu fest ist, ggf. etwas vom aufgefangenen Kochwasser unterrühren (die Linsen saugen viel Flüssigkeit auf und der Dip dickt noch nach).

Die Oliven-Tapenade zubereiten: rote Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln. Kapern und Oliven sehr fein hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln und (inklusive der Stiele) ebenfalls sehr fein hacken. Mit Weißweinessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Linsen-Dip zusammen mit der Oliventapenade servieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/