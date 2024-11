Haltbarkeit von Lebensmitteln Mythos oder nicht: Ist aufgewärmter Spinat wirklich giftig?

Sie essen keinen aufgewärmten Spinat und werfen Möhren mit schwarzen Flecken sofort in den Müll? Was sinnvoll und was nicht nötig ist - drei Mythen rund um Lebensmittel unter der Lupe.