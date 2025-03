Linsen behalten ihr Aroma besser, wenn sie von Anfang an in Salzwasser gekocht werden.

München - Gesalzen kochen oder erst nach dem Kochen salzen? Diese Frage sorgt immer wieder für Diskussionen. Denn die Ansicht, dass Salz die Kochzeit verlängert, hält sich hartnäckig.

Selbst auf einigen Linsen-Verpackungen stehe, dass man die Hülsenfrüchte erst nach dem Kochen salzen solle, hat die Verbraucherzentrale Bayern beobachtet. Doch sinnvoll ist das aus ihrer Sicht nicht.

Linsen garen in Salzwasser schneller

„Es ist tatsächlich gerade andersherum“, sagt Verbraucherschützerin Daniela Krehl. „Wenn man das Kochwasser salzt, garen die Linsen etwas schneller.“ Das heißt: Das Salz kommt am besten bereits beim Aufsetzen des Wassers in den Topf oder spätestens dann, wenn auch die Linsen hineinkommen.

Das Kochen in Salzwasser hat noch einen anderen Effekt. Denn was viele nicht wissen: „Dass Linsen ihr Aroma besser behalten, wenn sie von Anfang an in Salzwasser gekocht werden“, so die Ernährungsexpertin.

Für eine kürzere Kochzeit sorgt darüber hinaus ein vorheriges Einweichen der Linsen. Allerdings ist das nicht bei allen Sorten nötig. „Einweichen ist nur notwendig bei ungeschälten Linsen, zum Beispiel bei den klassischen braunen Berglinsen“, sagt Krehl. Rote oder gelbe Linsen dagegen sind geschält und ohnehin recht schnell gar.

Essig erst am Ende ins Gericht geben

Säuren wie Essig oder Zitronensaft wiederum können die Garzeit verlängern. Kommt also ein Spritzer Essig oder Zitrone ins Gericht, dann gilt: diesen am besten erst am Ende dazugeben.