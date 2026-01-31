Der süß-salzige Mix im Überguss setzt den Cupcakes zur Kostümparty das Krönchen auf. Damit es passend zu Konfetti auch Funfetti gibt, füllt sie Food-Bloggerin Mareike Pucka mit Überraschungs-Streusel.

Bei den Funfetti Cupcakes von Food-Bloggerin Mareike Pucka sind die Streusel nicht nur obendrauf, sondern überraschen auch im Innern - so erinnern sie an Konfetti.

Berlin - Der Faschings- und Karnevals-Countdown ist eingeläutet: Wer noch überlegt, wie er die drei tollen Tage auch kulinarisch verfeinert, kann sich ja vielleicht Richtung Cupcakes orientieren. Und da kann man ja wirklich mal in die Vollen gehen und sich mit Streuseltopping und Streuselfüllung so richtig austoben. Die Streusel kann man ganz nach Geschmack oder auch entsprechend dem Motto der Party wählen.

Das Frosting, wie man den cremig-süßen Guss nennt, ist eines meiner liebsten. Durch die Kombination von Schokolade und Frischkäse ist es eine perfekte Mischung zwischen süß und salzig und wird richtig schön fest. So lassen sich die Cupcakes gekühlt richtig gut zur nächsten Party transportieren.

Tipp: Die Streusel sollte man erst vor dem Servieren aufstreuen - denn durch die Flüssigkeit im Frosting können sie sonst zerlaufen.

Zutaten für 12 Stück Funfetti Cupcakes mit Frosting

Für den Teig:

165 g Mehl 405

1 Prise Salz

1,5 TL Backpulver

105 g weiche Butter

125 g Zucker

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt

140 ml Milch

backfeste bunte Streusel (meine sind aus den USA)

wahlweise Streusel und Schoklinsen

Für das Frosting:

80 g Butter zimmerwarm

300 g Frischkäse zimmerwarm

300 g weiße Schokolade

Zubehör:

Spritzbeutel

Sternentülle

Muffinförmchen

Muffinblech

Zubereitung

Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen

Ein Muffinblech mit den Muffinförmchen auslegen

Zucker, Butter und Vanilleextrakt in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen.

Die Eier dazugeben und weiter aufschlagen, bis sich alle Zutaten gut vermengt haben.

Salz, Mehl und Backpulver dazugeben und unterrühren.

Zum Schluss die Milch langsam dazugeben und alles zu einem homogenen Teig verarbeiten.

Die Streusel zum Schluss mit einem Teigschaber unterheben.

Den Teig auf die 12 Muffinförmchen verteilen. Ich benutze dafür gerne einen Spritzbeutel.

Die Muffins im vorgeheizten Backofen 12-15 Minuten backen.

Komplett auskühlen lassen.

Wenn ihr den Cupcakes eine Streuselfüllung verpassen wollte, müsst ihr ein bisschen Teig rausholen, Streusel einfüllen und dann mit dem Frosting toppen.

Die weiße Schokolade in Stücke brechen und schmelzen. Das geht mit etwas Übung in der Mikrowelle oder über einem Wasserbad.

Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit dem Schneebesenaufsatz schaumig schlagen, dann den Frischkäse dazugeben und beides zusammen aufschlagen.

Die geschmolzene Schokolade in die Rührschüssel geben und alles vermengen.

Das Frostig kühl stellen, bis die Konsistenz spritzfähig ist. Dann in den Spritzbeutel mit Sternentülle geben und aufdressieren.

Zum Schluss mit Streusel/Smarties verzieren.

Mehr Rezept unter https://www.biskuitwerkstatt.de/