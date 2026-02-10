Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Knoblauch ist beliebt in der Küche, das Schälen kostet jedoch Zeit und Geduld.

Berlin - Knoblauch gehört in viele Gerichte, doch das Schälen kann ziemlich lästig sein. Kaum hat man die Zehen vorbereitet, klebt die Schale an den Fingern. Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem sich Knoblauch einfacher pellen lässt?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Falle des Knoblauchs soll ein kurzer Zwischenstopp in der Mikrowelle wahre Wunder wirken.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Mikrowellen-Tipp für schneller geschälten Knoblauch in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Knoblauch oder einzelne Zehen ungeschält für etwa 15 Sekunden in die Mikrowelle legen. Anschließend die Schale mit den Fingern abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die Schale lässt sich deutlich leichter entfernen, ohne zu kleben oder zu reißen. So ist der Knoblauch schnell geschält und bereit für die Weiterverarbeitung.