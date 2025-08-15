Warum steht auf einem Getränk, das eigentlich ewig haltbar ist, ein Ablaufdatum? Die Antwort hat mit Gesetzen, Kohlensäure und ein bisschen Chemie zu tun.

Wird Wasser kühl, dunkel und trocken gelagert, ist es auch viele Monate nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch trinkbar.

Düsseldorf - Haben Sie sich auch schon mal gewundert, warum auf Wasserflaschen immer ein Haltbarkeitsdatum steht - sowohl auf stillem als auch auf Sprudelwasser? Das würde ja bedeuten, dass Flaschenwasser schlecht werden kann, oder?

„Nein“, sagt Hannah Zeyßig. Die Angabe sei aber gesetzlich vorgeschrieben, da die EU ein Mindesthaltbarkeitsdatum verlange, klärt die Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW auf. Viele Hersteller würden etwa 2 Jahre als Mindesthaltbarkeit angeben. „Das betrifft vor allem Geschmack und Wahrnehmung, nicht die Sicherheit“, so Zeyßig. Tatsächlich sei Wasser auch viele Monate nach dem Ablaufdatum noch trinkbar – vorausgesetzt, es werde kühl, dunkel und trocken gelagert.

Solange die Flasche ungeöffnet bleibe, werden auch keine Mikroorganismen aktiviert. Bei falscher Lagerung, beispielsweise bei Hitze und viel Licht in der prallen Sonne, hält die Expertin aber eine geschmackliche Veränderung für möglich. „Schlecht“ im gesundheitlichen Sinne werde es fast nie. „Es kann aber geschmacklich "ungenießbar" werden“, erklärt Zeyßig.

Wasser mit Kohlensäure in Glasflaschen von Vorteil

Sprudelwasser hält sich dank der Kohlensäure oft länger als stilles Wasser, da diese die Keimbildung hemmt. Zudem sind laut der Expertin Glasflaschen von Vorteil - auch weil sie zuverlässig vor Geschmacksverlust schützen. PET-Flaschen hingegen seien weniger dicht. Aus ihnen könne zum einen Kohlensäure entweichen und zum anderen bei Hitze Acetaldehyd ins Wasser übergehen.

Diese farblose chemische Verbindung ist laut der Verbraucherzentrale zwar unbedenklich, aber geschmacklich störend.