Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Einmal geöffnet, lässt sich ein Schmandbecher nicht mehr verschließen - oder?

Berlin - Joghurt, Schmand oder Sauerrahm sind angefangen – aber längst nicht alles wird sofort gebraucht. Wie verschließt man den halbvollen Becher, damit nichts ausläuft und alles frisch bleibt? Ein einfacher Trick soll Abhilfe schaffen.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um einen Joghurt- oder Schmandbecher wieder zu schließen, braucht man lediglich eine heiße Pfanne, verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Pfannen-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Pfanne auf dem Herd erhitzen und anschließend auf den Deckel des geöffneten Bechers legen. Zwei Sekunden warten und die Pfanne etwas andrücken. Danach kurz abkühlen lassen.

Heißer Deckel bringt Plastikreste

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Direkt nach dem Abkühlen löst sich der Deckel wieder. Ein unerwünschter Effekt sind zudem Plastikreste am Pfannenboden, die man mit einem Stahlschwamm wieder abkratzen muss.

Wer den Becher verschließen will, kann stattdessen auf einen wiederverwendbaren Deckel etwa aus Silikon zurückgreifen oder Frischhaltefolie verwenden.