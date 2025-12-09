Mit Misopaste, Sojasoße und karamellisiertem Zucker macht Food-Bloggerin Julia Uehren aus Spitzkohl eine echte Umami-Bombe. Wer hätte gedacht, dass ihr Selleriepüree da locker mithalten kann?

Köln - Wer hat nicht Lust auf eine echte Geschmacksexplosion? Ich habe ein Rezept entwickelt, wie man die mit wenigen Mitteln auslöst. Denn dafür gibt es eine wahre Umami-Bombe - und die heißt Misopaste. Sie besteht aus fermentierten Sojabohnen und enthält von Natur aus eine große Portion Glutamat. Das sorgt für einen charakteristisch würzigen Tiefgang, den wir auch als Geschmacksverstärker kennen.

Zusammen mit Sojasoße, die eine angenehm salzige Note beisteuert, entsteht die perfekte Aromabasis. Knoblauch rundet das Ganze ab, ein Hauch Zucker karamellisiert beim Backen – und schon ist die ideale Marinade für den Spitzkohl fertig. Im Ofen entwickelt er zusätzlich feine Röstaromen.

Ein einfaches Kartoffelpüree wäre ein schwacher Gegenspieler bei so viel Geschmack. Daher bekommen die Kartoffeln Unterstützung vom kräftigen Aroma der Sellerieknolle, die jetzt gerade – genau wie der Spitzkohl – Saison hat. Um den Geschmack perfekt abzurunden, fehlen noch zwei Zutaten: Ein paar Spritzer Limettensaft bringen eine fruchtige Säure in das Gericht und eine Handvoll Lauchzwiebeln eine knackige Frische.

Zutaten für 4 Portionen:

5 Kartoffeln (ca. 600 g)

1/2 Knolle Sellerie (ca. 300 g)

150 ml Gemüsebrühe

1 EL Butter

150 g Schlagsahne

Salz

1 Zehe Knoblauch

4 EL Sojasoße

4 EL Misopaste

4 EL Sesamöl (nativ)

2 TL Zucker

1 Spitzkohl

4 Frühlingszwiebeln

2 Bio-Limetten

2 EL Sesamkörner (geröstet)

Zubereitung:

Kartoffeln und Sellerie schälen und grob würfeln. Das Gemüse zusammen mit der Gemüsebrühe in einen Topf geben und bei mittlerer Temperatur mit geschlossenem Deckel kochen, bis das Gemüse sehr weich ist (ca. 30 – 40 Minuten). Anschließend überschüssiges Wasser abgießen und das Gemüse durch eine Kartoffelpresse drücken. Mit Butter, Sahne und Salz abschmecken.

Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in eine Schüssel drücken. Sojasoße, Misopaste, 3 EL Sesamöl und Zucker dazugeben und mit einem Schneebesen klümpchenfrei verrühren.

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Vom Spitzkohl ggf. äußere, verletzte oder verwelkte Blätter entfernen. Den Spitzkohl dann vierteln (der Strunk bleibt zur Stabilisierung am Spitzkohl). Die Spitzkohl-Viertel in eine Auflaufform legen und großzügig mit der Marinade bestreichen - so dass die Marinade auch in die Zwischenräume vom Kohl läuft. Das restliche Sesamöl über den Spitzkohl träufeln.

Den Spitzkohl im Ofen backen, bis er weich, aber noch bissfest ist. Das dauert je nach Größe des Spitzkohls und der Blätter ca. 40 – 45 Minuten. Dann für ca. 5 Minuten den Grill anstellen und die Oberseite vom Spitzkohl anrösten, bis die Blätter kräftig gebräunt sind.

Die Limetten waschen, abtrocknen und vierteln. Die Frühlingszwiebeln waschen, abtrocknen und die Wurzel sowie den oberen, dunklen Teil wegschneiden. Die Frühlingszwiebeln dann in feine Ringe schneiden.

Das Selleriepüree auf vier Teller verteilen. Darauf jeweils ein Stück Spitzkohl setzen und mit Lauchzwiebeln und Sesam garnieren. Die Limetten dazu servieren und vor dem ersten Bissen über den Spitzkohl träufeln.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/