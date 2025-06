München - Nicht nur Skandinavier, sondern auch Skandinavien-Liebhaber kreuzen sich den Sonnabend zwischen dem 20. und 26. Juni alljährlich dick im Kalender an - denn da wird gefeiert. An diesem Sonnabend ist wieder Zeit für das fröhlichste Fest des Jahres: für Mittsommer. Wer an dem Tag mitfeiern will, kann das ganz stilecht mit schwedischen Happen tun. Ein Vorschlag gefällig?

Auf der Suche nach einem schnellen und unkomplizierten Mittsommer-Rezept kam Michaela Fuchs auf eine geniale Idee. Die Münchner Food-Bloggerin und Liebhaberin der nordischen Küche kombinierte trendy Ofen-Quetschkartoffeln mit den Zutaten für einen klassischen schwedischen Kartoffelsalat, auf Schwedisch Potatissallad.

„Der Lachs und das Pink der Zwiebeln sorgen zusätzlich für ein tolles Farbenspiel und ergeben letztendlich eine ganze Mahlzeit“, schwärmt die Bloggerin von „mahtava.de“. Wer den Salat nicht nur als eine Beilage zu Fisch oder Gegrilltem möchte, könne das flexibel handhaben: „Da lässt man den Lachs einfach weg“, so Michaela Fuchs, die regelmäßig zwischen München und ihrem roten Holzhäuschen oberhalb des Polarkreises pendelt. Sie schickt zu ihrem Salat noch eine Warnung hinterher: Vorsicht, Suchtfaktor!

Zutaten für Crispy Smashed Kartoffelsalat (für 4 Personen):

1 kg Kartoffeln, Sorte Drillinge

Olivenöl

Salzflocken

3 Frühlingszwiebeln

250 g Stremellachs

Für das Dressing:

200 g Sauerrahm

3 EL Mayonnaise

3 EL Dill, gehackt

3 EL Petersilie, gehackt

1 EL Zitronensaft

Salz & Pfeffer

Für die eingelegten roten Zwiebeln:

1 große rote Zwiebel

2 EL Wasser

2 EL Apfelessig

1 EL Zucker

1/2 TL Salz

Zubereitung:

1. Kartoffeln ca. 20 – 25 Minuten kochen. Kurz abkühlen lassen und den Backofen auf 200 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen und die Kartoffeln mit einem Glas oder einer Tasse flach drücken. Mit Olivenöl bepinseln und Salzflocken bestreuen.

2. Die zerdrückten Kartoffeln (Smashed Potatoes) im Backofen für ca. 40 – 45 Minuten knusprig backen.

3. Während die Kartoffeln im Ofen sind, die Zutaten für das Dressing zusammenrühren und die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden.

4. Für die eingelegten roten Zwiebeln die Zwiebel schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Alle Zutaten für die eingelegten roten Zwiebeln in ein Marmeladenglas geben. Das Glas mit dem Deckel verschließen und einige Male gut durchschütteln.

5. Wenn die Kartoffeln schön gebräunt und knusprig sind, in einer Salatschüssel oder auf einer Servierplatte anrichten. Mit den Frühlingszwiebeln bestreuen und das Dressing darüber geben. Den Stremellachs je nach Gusto im Ganzen über die Kartoffeln legen oder in größere Stückchen reißen und den Kartoffelsalat zusammen mit den eingelegten roten Zwiebeln garnieren.