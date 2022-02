Mit diesen Tipps klappt das Joggen auch für Sportmuffel

Sport in essenziell um Körper und Geist gesund zu halten. Joggen ist dabei eine Disziplin, die sich für Einsteiger und erfahrene Freizeitsportler eignet. Doch beim Dauerlauf sollte auf einiges geachtet werden.

Joggen bietet sich als Sport für Einsteiger und Fortgeschrittene an.

Magdeburg/DUR/awe - Das neue Jahr ist noch jung und gerade Januar und Februar sind als erste Monate im Jahreskalender dafür bekannt, dass viele Menschen sich vornehmen mehr Sport zu treiben. Gerade für Personen, die Sport-Einsteiger sind, eignet sich Joggen gut - zumahl der Dauerlauf eine kostengünstige Disziplin ist. Um kleine und große Erfolge zu erzielen, sollte beim Einstieg in den Laufsport auf einiges geachten werden.

Ernährung

"Ein voller Magen studiert nicht gern", heißt ein Sprichwort. So verhält es sich auch mit dem Laufen. Denn wer vor dem Sport zu üppig isst, läuft Gefahr Sodbrennen und Bauchschmerzen zu bekommen. Wer nicht auf nüchternen Magen laufen möchte, sollte nur leichte Kost zu sich nehmen und dann auch nur eine kleine Portion. Dafür eignet sich beispielsweise ein Joghurt, eine Scheibe Brot oder eine Banane. Maximaler Erfolg wird allerdings erzielt, wenn der Magen noch leer ist, denn so wird die Fettverbrennung gesteigert und der Kohlenhydratespeicher geschont. Eine halbe Stunde vor Laufbeginn sollte zuletzt getrunken werden, damit der Magen während des Joggens nicht arbeiten muss.

Kleidung

Eine Sportlerweisheit lautet: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung". Und gerade in den Wintermonaten sollte darauf geachtet werden, dass der Körper auch während des Laufens vor Wind, Regen und Schnee geschützt ist. Je nach Empfinden und bei Minus-Temperaturen sowieso, sollte eine Kopfbedeckung getragen werden. Hierfür eignen sich Mützen und Stirnbänder, die die Ohren bedecken. Auch das Material der Bekleidung sollte gut ausgesucht werden. T-Shirts, Jacken, Pullover und Hosen sollten optimalerweise aus Merinowolle, Polyester oder Polypropylen bestehen. Die Stoffe wärmen, transportieren den Schweiß gut und sind größtenteils atmungsaktiv. Baumwolle ist eher ungeeignet, da sie nicht gut wärmt und Schweiß aufsaugt - was zu Nässe der Kleidung führt. Laufschuhe sollten auf die Füße abgestimmt sein, also gemäß der Schuhgröße optimal sitzen. Eine Beratung im Sportgeschäft ist empfehlenswert.

Laufroute und Untergrund

Je ruhiger die Umgebung, desto schöner das Laufen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch der Untergrund. Waldboden und Wiesenfläche eignen für das Joggen besonders, da sie relativ weich sind und es somit zu minimalen Stauchungen von Beinen und Füßen kommt. Auch Kunststoffplätze, wie etwa Tartanbahnen geben ein gutes Laufgefühl. Auf diesen ist der Widerstand geringer - Antrieb und Grip sorgen dafür dafür, dass Sprints besser gelingen.

Vor- und Nachbereitung

Das Aufwärmen kann beim Joggen von Vorteil sein ist aber nicht unbedingt notwendig, da der Körper nach einigen Minuten auf "Temperatur" sein sollte. Um Zerrungen zu vermeiden, empfielt es sich dennoch, vor Laufbeginn ein paar Dehnübungen zu absolvieren. Auch das Gehen von fünf bis zehn Minuten kann den Körper einstimmen, da er dadurch bereits in Bewegung ist und nicht "aus der Kalten" startet. Nach dem Joggen sollten Lockerungs- und Dehnübungen gemacht werden, um Muskelkater vorzubeugen.

Das richtige Setting

Musik kann helfen, die Motivation während des Laufens beizubehalten oder sogar zu steigern. Mittels Kopfhörern und Handy oder beim Lauf in der Halle sorgt die musikalische Untermahlung für Abwechslung. Auch der Lauf bei Sonnenschein kann je nach Typus motivierender sein, als bei trüben Wetter.

Ruhepausen

Sport ist immer eine Strapaze für den Körper. Nach dem Joggen sollten deshalb auch immer Ruhephasen zur Regeneration eingehalten werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Pausen im optimalen Mittelmaß gehalten werden. Wer als Einsteiger anfängt kann und sollte nach der ersten Laufeinheit einen Ruhetag einlegen.