Beim Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren treten ihr Topping und die feine Fischnote in Konkurrenz. Keine Angst: Die leckere Salsa und die Kapernbeeren sind leicht gemacht.

Köln - Geschmacklich stiehlt bei diesem Gericht das Topping dem Fisch fast die Show. Daher ist es tatsächlich eher zweitrangig, welches Fischfilet auf den Teller kommt. Wichtiger ist für mich, darauf zu achten, wo und wie der Fisch gefangen wurde. Eine Orientierung bieten etwa die Fischratgeber von Stiftung Warentest oder der WWF.

Die braune Butter gibt dem Fisch hier einen ganz besonderen, schön nussigen Geschmack. Die Nonpareilles, das sind kleine Kapern, werden in etwas Fett knusprig angebraten. So bringen sie zwar nicht mehr so viel Aroma, dafür aber einen schönen Crunch ins Gericht. Den Kaperngeschmack steuert dann die größere Schwester, die Kapernbeere, bei.

Fehlt noch die grüne Salsa. Sie rundet das Essen ab und ist im Handumdrehen aus Petersilie, Zitronenabrieb und Zitronensaft gemacht. Damit sorgt sie für eine wunderbar frische Note.

Zutaten für 2 Portionen:

15 g Petersilie (glatt)

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

20 g Nonpareilles (Abtropfgewicht)

12 Kapernbeeren

2 EL Rapsöl

2 EL Butter

220 g Fischfilet (z.B. Wolfsbarsch), bitte beim Einkauf auf Nachhaltigkeit achten, Orientierung bieten etwa Fischratgeber von Stiftung Warentest oder WWF

Zubereitung

Für die Salsa die Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken (Stiele können mit verwertet werden). Zitrone waschen, abtrocknen und von der Schale ca. 1/2 TL fein abreiben. Saft auspressen. Petersilie, Zitronenabrieb, ca. 2 EL Zitronensaft und 1 EL Olivenöl vermengen und mit wenig Salz und Pfeffer abschmecken.

Nonpareilles und Kapernbeeren abtropfen lassen und möglichst gut abtrocknen.

Rapsöl in einem kleinen Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Nonpareilles knusprig anbraten. Achtung, das spritzt! Und: Hier ist Aufmerksamkeit gefragt, damit die kleinen Kapern nicht verbrennen. Diese mit einer Gabel aus dem Öl heben und auf einem Küchentuch abtropfen lassen. Im restlichen Fett die Kapernbeeren kurz anschwitzen.

Backofen mit Grillfunktion auf 280 Grad Oberhitze vorheizen.

Fischfilets beidseitig mit wenig Salz und Pfeffer würzen, mit dem restlichen Olivenöl einpinseln und mit der Hautseite nach unten in eine Auflaufform legen. Den Fisch im Backofen auf der obersten Schiene unter dem Grill je nach Dicke ca. 4-8 Minuten grillen, bis dieser gar ist und die Ränder leicht goldbraun sind.

Das Öl aus dem Topf entsorgen und den Topf auswischen. Die Butter in dem Topf bei mittlerer Temperatur schmelzen lassen, dabei immer gut durchschwenken, bis sie goldbraun ist und zur sogenannten „Nussbutter“ wird.

Die Nussbutter, die Salsa und beide Kapernsorten gleichmäßig auf den Fischfilets verteilen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/