Haferflocken sind seit Jahren im Trend. Oatmeal, Porridge oder Overnight Oats - das Getreide ist mittlerweile nicht mehr nur in der Fitness-Welt bekannt. Was macht Hafer so gesund?

Ausgewogene Ernährung: Was macht Haferflocken so gesund?

Magdeburg/DUR - Haferflocken gelten als sehr gesund. Sie sind reich an Mineralien, Antioxidantien und Ballaststoffen und enthalten viele Vitamine. Für einen gesunden Start in den Tag, für Sportler, aber auch für Menschen, die abnehmen wollen, eignen sich Haferflocken hervorragend. Mit Milch oder Wasser aufgekocht lässt sich in Handumdrehen ein leckerer Brei zaubern - mittlerweile auch oft als Porridge oder Oatmeal bekannt.

Die Mahlzeit lässt sich auch super vorbereiten, falls es am Morgen mal schnell gehen muss. Einfach am Vorabend Haferflocken, Milch oder Wasser und Nüsse, Früchte oder Samen nach Belieben in einen Behälter füllen - fertig! Am nächsten Morgen kann man sich die Overnight Oats schmecken lassen.

Haferflocken: Kernig, zart oder zum Dahinschmelzen?

Hafer ist ein Vollkornprodukt. Oft wird es in Form von Flocken gekauft und anschließend verzehrt. Wer mag kann sich seinen Hafer jedoch auch frisch selber mahlen. Bei den beliebten Flocken lassen sich drei verschiedene Arten unterscheiden: Kernige oder Großblatt-Flocken, zarte oder auch Kleinblatt-Flocken sowie Schmelzflocken.

Für den beliebten Haferbrei eignen sich am besten die zarten Haferflocken oder die Schmelzflocken. Kernige Flocken können super zum Backen benutzt werden. Auch im Müsli schmecken sie gut.

Lesen Sie auch: TikTok-Trend "Internal Shower" soll den Körper von innen reinigen

Was macht Haferflocken so gesund?

Haferflocken liefern viele Inhaltsstoffe, die der Körper benötigt. Sie enthalten extra viele Ballaststoffe und wertvolle Vitamine. Von allen Getreidesorten hat Hafer den höchsten B1- und B6- Gehalt.

Wer Haferflocken zu sich nimmt, führt seinem Körper außerdem viel pflanzliches Eisen zu. Dadurch wird die Blutbildung angeregt. Darüber hinaus enthält Hafer viele Proteine und wenig Fett, was das Getreide besonders bei Sportlern oder auch in Diäten beliebt macht.

Nährwerte von Haferflocken pro 100 Gramm

Kalorien - 370 kcal

Eiweiß - 12 g

Fett - 7 g

Kohlenhydrate - 63 g

Ballaststoffe - 10 g

Ballaststoffe - Warum sind sie gut für den menschlichen Körper?

Haferflocken enthalten pro 100 Gramm ganze 10 Gramm Ballaststoffe. Dadurch halten sie lange satt, regen die Verdauung an und können den Blutzucker- und Cholesterinspiegel senken. Die Flocken wirken sich außerdem positiv auf die Insulinreaktion aus, was sie auch bei Diabetikern beliebt macht.

Neben den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen werden Haferflocken auch gerne in Diäten verwendet. Durch ein längeres Sättigungsgefühl wird weniger gegessen, gleichzeitig werden weniger Kalorien aufgenommen. Eine angeregte Verdauung kann ebenfalls bei einer Gewichtsabnahme helfen.

Auch interessant: Super-Eiweiß-Pflanze: Landwirte entdecken Kichererbse

Haferflocken gegen Verstopfung

Gleichzeitig können Haferflocken auf natürlichem Wege gegen Verstopfung wirken. Die äußere Hülle des Hafers zeigt sich als besonders effektiv bei Verdauungsproblemen. Sie ist sehr konzentriert in Haferkleie enthalten.

Wer Verstopfungen hat, muss also nicht direkt zu Abführmitteln greifen. Haferkleie oder auch Haferflocken können dabei genauso gut helfen.

Kohlenhydrate - Ein super Energieträger

Haferflocken enthalten viele Kohlenhydrate. Diese sind hervorragend, um dem Körper ausreichend Energie zu liefern. Die Flocken bestehen zu 70 Prozent aus langkettigen Kohlenhydraten. Auch deshalb halten Haferflocken lange satt. Die Kohlenhydrate im Hafer sorgen auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel des Körpers gleichmäßig ansteigt und nicht wie bei vielen anderen kohlenhydratreichen Lebensmitteln rasant nach oben steigt.

Lesen Sie auch: Alternativen aus der Natur - Was drei Dessauer mit ihrem "Naturwerk"-Laden in Nord vorhaben

Eiweiß in Haferflocken - Gut für Sportler

100 Gramm Haferflocken enthalten 12 Gramm Eiweiß. Somit sind Haferflocken auch bei Sportlern sehr beliebt. Proteine helfen beim Muskelaufbau. Wer viel Sport macht und gleichzeitig auf eine eiweißreiche Ernährung setzt, kann deshalb prima auf Haferflocken zurückgreifen.

Antioxidantien in Haferflocken

Haferflocken enthalten Antioxidantien. Sie haben eine positive Wirkung auf den Cholesterinspiegel, das Immunsystem und die Verdauung. Auch wirken sie positiv auf den Stoffwechsel des Körpers, wodurch Fette und Kohlenhydrate besser verarbeitet werden können.

Haferflocken gelten somit zu Recht als super gesund. Die verschiedenen Möglichkeiten, Haferflocken zuzubereiten, machen sie zu einem abwechslungsreichen Nahrungsmittel. Wer sich gesund und ausgewogen ernähren möchte, viel Sport treibt oder abnehmen möchte, kann Hafer somit hervorragend in seinen täglichen Ernährungsplan mit aufnehmen.