Ihr Kühlschrank ist voll - aber nutzen Sie ihn auch richtig? Kleine und vor allem große Fehler beim Einräumen können über Frische oder Verderb entscheiden. Ein paar Faustregeln, wie es richtig geht.

Gemüse ins Gemüsefach - das haut bei den meisten noch hin. Doch beim Einräumen der üblichen Lebensmittel geht es meist nicht so geordnet zu.

Bonn - Mal ganz ehrlich: Angebrochene Packungen neben Resten des Gerichts von vorgestern, obendrauf frisch gekaufte Lebensmitteln oder Dinge, die mal eine schnelle Kühlung bräuchten - im Kühlschrank landen Produkte doch meist da, wo man ein freies Plätzchen erspäht oder auf die Schnelle eines schaffen kann. Geht es Ihnen auch so?

Genau das ist das Problem: „Zu viele Lebensmittel landen in Deutschland aufgrund falscher Lagerung in der Tonne. Dabei lassen sich Haltbarkeit und Geschmack oft ganz einfach verlängern und bewahren“, erklärt die Initiative „Zu gut für die Tonne“. Denn wer weiß, was wo in den Kühlschrank gehört, spart Geld, schont wertvolle Ressourcen und reduziert Lebensmittelabfälle.

Welche Ordnung für Frische sorgt und Abfälle vermeidet

Besonders empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch verderben schnell, wenn sie falsch platziert sind, beobachten die Lebensmittelexperten. Sie erklären, wo und in welcher Temperaturzone des Kühlschranks Produkte am besten zu lagern sind. Hier die Tipps:

Oben und Mitte (5-7 Grad): Ganz oben ist der ideale Ort für gekochte Speisen oder Käse. Weitere Milchprodukte wie Joghurt oder Quark sowie verarbeitetes Fleisch wie Wurst sind in der Mitte gut aufgehoben.

Unten (0-4 Grad, die kälteste Zone): Ganz unten, direkt über dem Gemüsefach, ist es am kältesten: Null bis vier Grad sind perfekt für frisches Fleisch oder Fisch.

Gemüsefach (6-10 Grad): Das Gemüsefach bietet mit sechs bis zehn Grad Celsius eine schonende Kühlung für viele Obst- und Gemüsesorten. Ausnahmen wie Tomaten, Zitrusfrüchte oder Bananen bleiben besser draußen.

Tür (10-12 Grad): In der Tür ist es am wärmsten – hier sind Butter, Saucen und Getränke gut untergebracht.

Und die „Zu gut für die Tonne“-Profis haben noch drei Ratschläge: