Lecker, gesund und kalorienreich: Dieses Obst sollte in Maßen gegessen werden

Magdeburg/DUR/awe - Obst enthält reichlich Vitamine und versorgt uns mit reichlich Nährstoffen, die Menschen täglich benötigen. Doch einige Obstsorten haben einen besonders hohen Kalorienanteil und zudem mehr Fruchtzucker als andere. Folgende Früchte sollten mit Vorsicht genossen werden und eher nicht auf dem täglichen Speiseplan stehen.

Banane

Die Banane ist ein richtiges Power-Obst. Sie beinhaltet reichlich Magnesium und Calcium - das ist besonders für Muskeln und Knochen wichtig. Zudem liefert die gelbe Südfrucht Kalium, was essenziell für die Herzgesundheit ist. Doch Bananen haben auch einen hohen Anteil an Zucker und haben mit 93 Kilokalorien pro 100 Gramm auch einen enormen Energieanteil. Allerdings sind Bananen auch eine gute Proteinquelle.

Bananen liefern viele Ballaststoffe. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Granatapfel

Mit 80 Kilokalorien auf 100 Gramm, liefert der Granatapfel viel Energie. Der Gerbstoff Punicalagin wirkt entzündungshemmend und kann Krankheiten wie Krebs vorbeugen. Vitamin C, Magnesium und Kalium sind wichtige Inhaltsstoffe des Granatapfels.

Der Granatapfel ist reich an Punicalagin. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Litschi

Die exotische Litschi ist reich an Magnesium, Kalium und Vitami C. Sollte mit ihrem Kalorienanteil von 75 kcl pro 100 Gramm aber in Maßen gegessen werden. Litschis, die in Dosen konserviert sind, werden oft zu Obstsalaten und anderen Nachtischen hinzugegeben. Doch da Dosen-Litschi meist zudem gesüßt sind und weniger Nährstoffe enthalten, sollten diese eher seltener gegessen werden.

Litschis sollten nicht als Dosenkonserve gegessen werden. Foto: MZ

Weintrauben

Weintrauben schmecken sehr süß, was an ihrem hohen Fruchtzuckergehalt liegt. Dennoch liefern sie auch viel Magnesium, Calcium und Kalium. Weintrauben haben zudem weniger Kohlenhydrate, versorgen aber dafür mit den Vitalstoffen Resveratrol und Oligomeres Proanthocyanidin, was die Durchblutung anregt. Weintrauben haben 70 Kilokalorien pro 100 Gramm.

Süß und lecker: Weintrauben. Foto: dpa/Robert Günther

Feigen

Feigen liefern auf 100 Gramm etwa 63 Kilokalorien. Zudem beinhaltet die Frucht, die vor allem im Mittelmeerraum angebaut wird, die Spurenelemente Eisen und Zink, was wichtig für Haut, Haare, Nägel sowie das Immunsystem ist. Der hohe Anteil an Ballaststoffen sorgt für eine gute Verdauung.

Feigen haben viele Spurenelemente. Foto: dpa/Monique Wüstenhagen

Äpfel

"Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern" - Dieses Sprichwort kommt nicht von Ungefähr, denn Äpfel sind reich an Vitamin A, B und C. Der Ballaststoff Pektin sorgt für ein schnelles Sättigungsgefühl und ist wichtig für die Darmgesundheit. Der Energieanteil liegt bei 61 Kilokalorien pro 100 Gramm. Äpfel sollten stets mit Schale gegessen werden, da sonst wichtige Nährstoffe verloren gehen.

Äpfel enthalten Pektin. Foto: imago/Silke Rottleb

Kirschen

Kirschen sind aufgrund ihrer Größe ein guter Snack für zwischendurch. Sie beinhalten viele Vitamine sowie Magnesium und Calcium.

Kirschen sind ein guter Snack für Zwischendurch. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Früchte, die zwischen Juni und August Saison haben, versorgen uns außerdem mit entzündungshemmenden Antioxidantien. Das Steinobst hat 60 Kilokalorien auf 100 Gramm.