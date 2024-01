Magdeburg. - Die Universität Würzburg hat die Arzneipflanze des Jahres 2024 gekürt. Bei der Heilpflanze handelt es sich um die Pflanze Blutwurz. Bei Beschwerden wie Durchfall oder entzündeten Zahnfleisch kann die Heilpflanze Abhilfe schaffen.

Die Blutwurz blüht recht unscheinbar an Wald- und Wiesenrändern. Die Pflanze lässt sich an üblicherweise fünf kleinen, gelben Blütenblättern erkennen. Ihre Heilkräfte liegen jedoch unter der Erde: Denn ihr Wurzelstock hat es in sich.

Blutwurz: Natürliches Heilmittel gegen Durchfall und entzündetes Zahnfleisch

"Für die therapeutische Verwendung sind [...] nicht die Blüten der Blutwurz interessant, sondern die Wurzeln beziehungsweise der Wurzelstock", erklärt Dr. Nicole Armbrüster, Geschäftsfeldleiterin Pflanzliche Arzneimittel, beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI).

Rupft man den Wurzelstock aus der Erde und schneidet ihn an, tritt roter Saft heraus - daher rührt auch der Name der Heilpflanze. Einen weiteren Namensursprung hat die Blutwurz vermutlich in der Volksmedizin. Dort wurde die Heilpflanze auch zur Blutstillung verwendet.

Heutzutage wird Blutwurz in der wissenschaftlichen Pflanzenheilkunde vor allem für zwei Zwecke genutzt: Blutwurz wird als Mittel bei leichtem Durchfall eingesetzt. Auch als Gurgelmittel oder Mundwasser bei milden Entzündungen des Mund- und Rachenraums kann die Heilpflanze helfen.

Blutwurz hat hohen Anteil an Gerbstoffen

"Blutwurz ist eine Pflanze mit einem sehr hohen Gehalt an Gerbstoffen", so Armbrüster. Die heilenden Effekte der Blutwurz, die auch Tormentill oder Aufrechtes Fingerkraut genannt wird, seien vor allem auf die Gerbstoffe zurückzuführen, erklärt sie.

"Der Wurzelstock enthält bis zu 22 Prozent Gerbstoffe, so viel wie kaum eine andere Pflanze. Gerbstoffe haben eine zusammenziehende und austrocknende Wirkung. In der Folge verdichtet sich die Haut und es entsteht eine Schutzschicht, die das Eindringen von Keimen verhindert", so Armbrüster.

"Blutwurz ist außerdem für seine entzündungshemmende und zugleich stopfende Wirkung bei Durchfall bekannt und findet unter anderem als Tee, Tinktur oder alkoholischer Extrakt in Mundspüllösungen Verwendung", erklärt die Geschäftsfeldleiterin Pflanzliche Arzneimittel vom BPI.